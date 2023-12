Städtische Museen Wangen erhalten den Extra-Preis des Lotto-Museumspreises

Die Städtischen Museen Wangen sind mit dem Extra-Preis des Lotto-Museumspreises Baden-Württemberg aufgezeichnet worden. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Begründung der Jury: In mittelalterlichen Gebäuden, die durch ehemalige Wehrgänge verbunden sind, ist eine kleine Museumslandschaft entstanden.

In mühevoller Kleinarbeit wurde die Sammlung der Stadt gesichtet, sortiert und hergerichtet. Über 6000 Objekte sind nun digitalisiert und damit für die Allgemeinheit zugänglich. In Wangen habe man es in vorbildlicher Weise geschafft, die Sammlung aus unterschiedlichen Museen, die räumlich verbunden sind, aber bisher getrennte, dezentrale Depots hatten, zusammenzuführen.