Stadtkapelle Wangen unterstützt Projekte für Kinder

Das Benefizkonzert der Stadtkapelle Wangen findet am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule Wangen statt. Nachdem das Orchester die Einnahmen zu seinem Frühjahrskonzert 2022 an den Verein „H.O.P.E. ‐ we help children“ spendete, gehen die Gelder in diesem Jahr laut Pressemitteilung ebenfalls an einen Verein, der sich für das Wohl von Kindern einsetzt: die Kinderbrücke Isny e.V.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Herbstkonzertes der Stadtkapelle Wangen steht die Arbeit des Vereins Kinderbrücke Isny, dessen Wirkungskreis sich bis nach Leutkirch, Wangen und zum Teil auch ins Westallgäu erstreckt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht schnell und unbürokratisch Kinder und Jugendliche aus der Region zu unterstützen. Er fördert Projekte und initiiert Präventivprojekte, die zur positiven Entwicklung der Kinder beitragen oder deren Ängste und Schwierigkeiten entgegenwirken.

Mit dem aktuellen Projekt „Fit For Life“ setzt sich die Kinderbrücke dafür ein, Kinder aus sozial schwachen Familien an Vereine und soziale Gemeinschaften heranzuführen.

Musikdirektor Tobias Zinser und die Stadtkapelle Wangen i.A. gestalten für den Konzertabend ein rundes und abwechslungsreiches Konzertprogramm, dessen Einnahmen der Kinderbrücke zugute kommen werden. „Lokale, soziale Projekte wie die der Kinderbrücke sind der Grundstein für eine solide und gesunde Entwicklung von Kindern aus schwächeren Familien. Diese wertvolle Arbeit unterstützen wir sehr gern und haben uns dafür ein attraktives Konzertprogramm überlegt, das die Besucherinnen und Besucher begeistern soll“, so Tobias Zinser.

Mit der „Ouvertüre zu Gaudeamus“ von Engelbert Humperdinck bringt die Stadtkapelle eine Uraufführung auf die Bühne. Daneben schmücken Titel wie Oscar Navarros „Expedition“, Percy A. Graingers „Children’s March“, Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ oder „Angels In The Architecture“ von Frank Ticheli das Konzertprogramm. Abgerundet wird der Abend durch die Moderation von SWR-Redakteur Wolfgang Wanner. Konzertkarten sind beim Gästeamt Wangen erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro, ermäßigte Karten für Schüler und Studierende sind für sechs Euro erhältlich.