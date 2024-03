Stadtkapelle lädt zum diesjährigen Frühjahrskonzert ein

Die Stadtkapelle Wangen im Allgäu bereitet ihr Frühjahrskonzert am Samstag, 23. März, um 20 Uhr vor. Traditionell führt das Orchester sein Konzert im Festsaal der Freien Waldorfschule Wangen durch. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein Programm mit einigen Jubiläen freuen.

Zentrale Werke im Konzertprogramm der Stadtkapelle Wangen sind „The Year of the Dragon“ von Philip Sparke, „Terpsichore“ von Bob Margolis und die „Fantasy Variations“ von James Barnes. Die beiden letztgenannten Komponisten feiern in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Darüber hinaus ist Margolis’ „Terpsichore“, ursprünglich eine Sammlung von Tänzen des deutschen Komponisten Michael Praetorius, heute vor 40 Jahren das erste Mal aufgeführt worden. Die griechische Muse des Tanzes ist Terpsichore. Sie ist eine der neun Töchter des Göttervaters Zeus und Mnemosyne, die Göttin des Gedächtnisses. Die in der Komposition verarbeiteten Tänze sind größtenteils französischen Ursprungs und stellen nahezu die einzige weltliche Musik von Michael Praetorius dar. Bob Margolis bearbeitete diese Musik für symphonisches Blasorchester und ergänzte ausführliche Stimmen für Orgel und Harfe.

Das chinesische Jahr des Holz-Drachens begann am 10. Februar. Passend dazu setzte Musikdirektor Tobias Zinser „The Year of the Dragon“ auf das Konzertprogramm der Stadtkapelle. Die ursprünglich für Brass Band komponierte Version des Stück von Philip Sparke wurde vor 40 Jahren das erste Mal gespielt.

Ebenfalls vor 40 Jahren schrieb John Williams sein Werk „Olympic Fanfare and Theme“ als Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles. Mit diesem Stück eröffnet die Stadtkapelle Wangen im Allgäu ihren zweiten Konzertteil und wird diesen dann mit den „Four Scottish Dances“ des britischen Komponisten Malcolm Arnold abrunden.

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Wangen freuen sich auf ihr Publikum. Der Eintritt liegt bei 14 Euro für Erwachsene, für Schülerinnen, Schüler und Studierende bei 7 Euro. Karten sind beim Gästeamt Wangen erhältlich oder über www.reservix.de.