„Je höher der Anteil der Eigentümer, die einen Anschluss an ein Wärmenetz wünschen, desto schneller und wahrscheinlicher kann dieses auch realisiert werden.“ Das betonte Oberbürgermeister Michael Lang auf einer Infoveranstaltung der Stadt Wangen zur kommunalen Wärmeplanung (KWP).

Es gelte aber: „Der Aufbau eines Wärmenetzes ist nur dann technisch und wirtschaftlich möglich, wenn eine ausreichende Anschlussquote erreicht wird.“ Daher gebe es auch Bereiche auf der Gemarkung, wo Einzelheizungen einfach die bessere Lösung seien.

Wo und wann?

Etwa 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wangen waren in die Andreas-Rauch-Realschule gekommen und erhofften sich vor allem Antworten auf Fragen wie: Wo werden Leitungen für Fernwärme gebaut - und vor allem: wann genau? Das geplante Wärmenetz konnte Urs Geuppert, technischer Leiter der Stadtwerke Wangen, mittels Präsentation genau darstellen. Die Frage nach dem „Wann“ konnten weder der Oberbürgermeister noch die Stadtverwaltung abschließend beantworten, denn die Umsetzung der vorgestellten Wärmeplanung hängt auch von der Bereitschaft der Bürger ab, sich an das kommunale Wärmenetz anzuschließen.

„Und bisher ist die Anschlussquote eher niedrig“, musste der Oberbürgermeister feststellen. Er sicherte aber zu: „Wir werden unser kommunales Nahwärmenetz kontinuierlich weiter ausbauen, wo dies technisch sinnvoll und wirtschaftlich machbar ist“. Insbesondere sollen auch Schulen und andere städtische Einrichtungen angeschlossen werden

Die einzelnen Stufen

Bei der Infoveranstaltung zeichneten Fachleute aus verschiedenen Bereichen ein umfassendes Bild der aktuellen Energiesituation und zeigten Alternativen auf zu den immer noch dominierenden fossilen Brennstoffen. Für die mit der Aufstellung des Wärmeplanes betraute Firma Greenventory erläuterte Stefan Beck die einzelnen Stufen eines Wärmeplanes und betonte, dass die Wärmeplanung insbesondere zur Orientierung diene. Sie solle aufzeigen, an welchen Stellen in der Stadt eine Erweiterung oder ein Neubau von Wärmenetzen sinnvoll ist - und wo nicht.

OB Lang betonte in der anschließenden Fragerunde: „Deshalb sind in der vorgestellten Wärmeplanung auch drei Arten von Gebieten dargestellt: Gebiete, bei denen schon eine Anschlussquote von 70 Prozent für die Umsetzung ausreicht, und Gebiete, bei denen fast alle Gebäude angeschlossen sein sollten, damit sich ein Wärmenetz lohnt. Zuletzt gibt es Gebiete, in denen ein Wärmenetz auf keinen Fall sinnvoll ist, selbst wenn alle Eigentümer mitmachen würden.“

Der Fall Waltersbühl

Ein Gebiet, das absehbar nicht an das kommunale Wärmenetz angeschlossen werden kann, könnte Waltersbühl sein. Der Oberbürgermeister musste hier die Hoffnung anwesender Bürger einbremsen: „Die Errichtung von Wärmenetzen im ganzen Stadtgebiet werden wir aus eigener Kraft nicht finanzieren können“. Waltersbühl sei zwar grundsätzlich geeignet für den Ausbau des Wärmenetzes - allerdings sei dies für die Stadtwerke schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisierbar.

Denn der Auf- und Ausbau von Wärmenetzen bedarf enormer Kapitalressourcen. Der OB rechnete vor, dass die Erschließung derzeit zwischen 1000 und 2000 Euro pro Meter, also zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Kilometer kostet. Nicht umsonst stieg das Anlagevermögen der Stadtwerke im Bereich Nahwärme von 2011 bis 2022 von 1,7 auf 8,8 Millionen Euro, was zwei Heizwerke, inzwischen über acht Kilometer Nahwärmenetz und die Übergabestationen bei rund 100 Kunden beinhaltet.

Investor gesucht

Ein eigenständiges Netz mit einer neuen Wärmequelle aufzubauen, schaffe man derzeit nicht - und Waltersbühl sei vom aktuellen städtischen Wärmenetz zu weit entfernt. Er sagte den Interessierten aber die städtische Hilfe bei der Suche nach einem Investor zu. Er stellte auch in Aussicht, dass die Kommune einen Investor unterstützen könnte, indem sie eigene Gebäude ans zusätzliche Wärmenetz anschließen würde.

Deutlich wurde: Die Stadt verfolgt das Ziel, das aktuelle Wärmenetz schrittweise zu erweitern - denn dass in den nächsten Jahren gerade auch bei den Wohngebäuden einiges geschehen muss, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen, zeigte Stefan Beck an einigen Zahlen auf. So heizen heute in Wangen 70 Prozent der Wohngebäude mit fossilen Brennstoffen - und dabei sind 60 Prozent der Heizungen über 15 Jahre alt und gar 15 Prozent über 30 Jahre.

Hoher Sanierungsbedarf

Daraus erwachse in den kommenden Jahren ein hoher Sanierungsbedarf. Auch wenn die Anschlussquote an das kommunale Wärmenetz bisher noch gering sei, sehe der Gesetzgeber bisher keinen Anschluss- oder Benutzungszwang vor, konnte der Oberbürgermeister beruhigen.

Allen, die sich entweder nicht an ein Wärmenetz anschließen können oder wollen, bot Markus Kittl von der Thüga Energienetze eine Alternative: „Wir wollen unser Wasserstoffnetz schrittweise ausbauen und planen bis 2040 eine Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff.“ Bereits heute seien 90 Prozent der Thüga-Leitungen „H2 ready“ - es könnte also sofort Wasserstoff statt Erdgas durch die Leitungen fließen.

Deutlich höhere Kosten

Die Kosten für eine Wasserstoffheizung, obwohl in den vergangenen Jahren deutlich günstiger geworden, liegen derzeit allerdings immer noch über jenen für einen Anschluss ans Wärmenetz. Kittl nannte deshalb als Ziel, Wasserstoff überall dort auszubauen, wo ein Wärmenetz wirtschaftlich nicht sinnvoll sei - beginnend mit der Industrie. Allen, die jetzt noch eine Gasheizung anschaffen wollen, riet er dringend, eine Anlage zu kaufen, die „H2 ready“ sei, denn man könne nicht damit rechnen, dass Gas dauerhaft in jede Ecke geliefert werde.

Auf die Frage, ob die Umstellung auf Wasserstoff nicht zu neuen Abhängigkeiten führt, erwiderte Kittl: „Wir werden es in Deutschland nie zu einer hundertprozentigen Energiegewinnung aus eigener Kraft schaffen.“ Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass künftig ganz neue Produktionsländer Wasserstoff anbieten - zum Beispiel in Afrika, wo die hohe Sonneneinstrahlung auch grünen Wasserstoff ermöglichen würde.

Ständig höhere Steuer

Alle Redner waren sich einig, dass ein Anschluss an das Wärmenetz bei Neubauten wirtschaftlich eine sinnvolle Option sei - die Nachrüstung eines bestehenden Hauses mit Nahwärme könne jedoch aktuell noch nicht günstiger sein als andere Optionen. Aber das könne sich schnell ändern, da fossile Brennstoffe durch die sich ständig erhöhende CO2-Bepreisung immer teurer werden.

So konnte Michael Maucher von der Energieagentur darlegen, dass dem Heizöl bereits heute circa 11 Cent pro Liter CO2-Steuer zugeschlagen werden. Im nächsten Jahr sind es dann gut 14 Cent und 2025 mehr als 17 Cent.. Dass dies einerseits fossile Brennstoffe immer unattraktiver und andererseits regenerative Energiequellen immer attraktiver macht, wurde bei dieser Beispielrechnung schnell klar.

Der Rat des OB

Abschließend riet Oberbürgermeister Lang allen, die sich derzeit Gedanken über eine neue Heizung machen, die Beratungsangebote der Stadt bei der Suche nach einer geeigneten klimafreundlichen Wärmequelle zu nutzen: „Es gibt hier keine einfachen Antworten, meist sind individuelle Lösungen erforderlich“. Dazu zählten insbesondere auch Wärmepumpen in all den Gebieten ohne Nahwärme. Sinnvoll seien auch Maßnahmen, wie etwa bessere Dämmung, um den Energiebedarf im Haus zu reduzieren.