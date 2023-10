„Sportliche“ Gartenschau in Wangen wirft ihre Schatten voraus

40 Vereine sind im Wangener Sportverband organisiert. Und damit mehr als 22.000 Menschen. Sie alle haben mit Silvio Krezdorn nun einen neuen Vorsitzenden. Gesprochen wurde bei der Mitgliederversammlung auch, wie die Mittel an die Kinder- und Jugendsport treibenden Vereine verteilt und wie die Zeiten in der neuen Kreissporthalle zugewiesen werden. Thema war auch die „sportliche“ Landesgartenschau, die auch inklusiv sein wird.

„Es ist schön, anreißen zu dürfen, was wir vorhaben“, sagte Christina Hühn vom Projekt Gewin (Gemeinsam Wangen inklusiv). Gewin wird sich am 4. Mai an den Spielestationen der Wangener Sportvereine beteiligen und präsentieren: „Wir unterstützen Sie gerne, damit alle Menschen, mit und ohne Behinderung, daran teilnehmen können.“ Gemeinsam werde man durchdenken, wie die Spielestationen dann aussehen sollen und werden.

Neuauflage von „Wangen bewegt sich“

Gefeiert wird beim Sportverband dann im Monat darauf, denn der Verband feiert 2024 sein hundertjähriges Bestehen. „Am 14. Juni wird es auf dem Gelände der Landesgartenschau ab 17.30 Uhr einen Jubiläumsabend geben“, erläuterte Krezdorn später. Ein Abend mit ‐ auch inklusiven ‐ Sportgrößen aus der Region soll es werden. Am Tag darauf gibt es nachmittags eine Neuauflage von „Wangen bewegt sich“. Noch bis Ende November sammeln die Vereine Ideen. Teilweise wurden auch erste Gedanken zu diesem Tag vorgestellt, wie beispielsweise das Thema „Ski“ des SV Falken oder ein „Spiel ohne Grenzen“ von der MTG. Krezdorn benannte auch „einen Wermutstropfen“ in Bezug auf die Bewirtung: „Das Catering wird aus rechtlichen Gründen nicht durch die Vereine stattfinden.“ Was bedeutet: Einnahmen dürfen die Vereine nicht erwarten.

Plus von 1600 Mitgliedern

Die gibt es allerdings in Kürze auf einem anderen Weg. Insgesamt 43.672 Euro aus städtischen Geldern schüttet der Sportverband laut Geschäftsführer Nico Albrecht an die Vereine aus ‐ allerdings „nur“ an jene, die in ihren Reihen Kindern und Jugendlichen Sport anbieten und vermitteln. Gleich geblieben sind die Rahmenbedingungen: ein Sockelbeitrag in Höhe von 210 Euro plus 8,50 Euro je Kind oder Jugendlichem. Insgesamt sind die Mitgliederzahlen ‐ nach der „Corona-Delle“ ‐ weiter gestiegen. Aus den von den Vereinen eingereichten Meldungen gehen, so Albrecht, 17.713 Erwachsene und 4372 Kinder und Jugendliche hervor. Die 22.085 Sporttreibenden bedeuten ein Plus von knapp 1600 Mitgliedern gegenüber dem vergangenen Jahr.

Dass die Vereine trotz eines stattlichen Kontostands auf dem Verbandskonto in Höhe von 17.800 Euro nicht mehr und damit einen Zuschuss über die Verbandsrücklagen erhalten, liegt, so Sport- und Kulturamtsleiter Hermann Spang, an der angespannten, finanziellen Situation der Stadt. Rund 10.000 Euro Rückerstattung des Sportverbands an die Stadt für eine Sonderausschüttung stehen im Raum, die im schlimmsten Falle vollumfänglich übernommen werden müssen. Noch aber gibt es keine endgültige Entscheidung. „Hinzu kommen die Sportlergala und Wangen bewegt sich 2024“, erläuterte Albrecht, der es zum jetzigen Zeitpunkt für keine gute Idee hält, den Kontostand zu früh zu dezimieren: „Wir werden aber an euch denken und haben das im Kopf.“

Veränderungen in der Führungsriege

Albrecht war es auch, der auf die vielen Aktivitäten der Wangener Vereine in der Jugendarbeit einging ‐ angefangen vom neuen DAV-Kletterturm über Hüttenaufenthalte bis hin zu verschieden Turnieren. Manfred Hasel, der in Vertretung von Schatzmeisterin Andrea Buhmann den Kassenbericht vortrug, riet dennoch allen und insbesondere den in der Jugendarbeit tätigen Vereinen: „Stellt Anträge, wenn ihr etwas Außergewöhnliches finanzieren wollt.“

Zum neuen Vorsitzenden wurde in der Nachfolge von Anita Schneller, die aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung steht, Silvio Krezdorn gewählt. Neuer Stellvertreter ist Andreas Schröder-Quist. Geschäftsführer bleibt Nico Albrecht, Schatzmeisterin Andreas Buhmann und Kassenprüfer Kai Hermann. Aus dem Beirat verabschiedet wurden Manfred Hasel, Alexandra Mergenthaler und Lisa Arnold. Zu Beisitzern wurden Anita Schneller, Norbert Kaiser, Markus Holzmann und Bernd Macek gewählt. Neue Interessenten könnten laut Krezdorn auch unterjährig aufgenommen werden.

Erste Entwürfe für Belegung der Kreissporthalle

Hermann Spang erläuterte ausführlich die Kriterien für die Belegung der neuen Kreissporthalle, die voraussichtlich im Frühjahr fertig sein und noch vor den Sommerferien in Betrieb gehen wird: „Richtig genutzt werden kann sie dann ab September und sie wird auch gebraucht.“ Vieles wurde laut Spang beim Belegungsplan berücksichtigt und bewertet, wie beispielsweise, ob es sich um reine Hallensportarten handelt, Kinder und Jugendliche betroffen sind, es sich um Wettkampf-, Breiten- oder Gesundheitssport dreht, welches Engagement der Verein mitbringt und anderes: „So kam eine Punkteliste und Rangfolge heraus.“ Spang bat die Vereine dennoch, die ersten Entwürfe zu beleuchten und rückzumelden, ob die Belegung trag- und machbar ist.

Kein Public Viewing auf dem LGS-Gelände

„Eigentlich machen wir einen Quantensprung mit der neuen Halle“, sagte OB Michael Lang. Er dankte allen Vereinen für ihr Verständnis ‐ auch in Bezug auf alle Behinderungen und Einschränkungen rund um die Sportstätten. Der Sport habe bei der Gartenschau eine „tolle Spielfläche“, die auch danach erhalten bleibe: „Zeigen Sie sich bei der Landesgartenschau mit dem, was Ihre Kompetenz ist.“ Eine Absage erteilte der Rathauschef einem Public Viewing zur Fußball-EM auf dem LGS-Gelände, da es immense Lizenzgebühren nach sich ziehen würde. Beruhigen konnte er in Sachen Zugänglichkeit des Geländes für alle „Nicht-Dauerkartenbesitzer“: „Es wird Aktivenbändel geben, für Übungsleiter gleichermaßen wie für Chöre oder andere.“ Im Übrigen, sagte Lang, werde das Landesgartenschau-Jahr ein dynamischer Prozess sein, bei dem zur Eröffnung noch nicht alle Termine klar sein werden, die es tatsächlich geben wird.

Info: Über die Homepage sportverband-wangen.de gibt es weitere Informationen zum Sportverband.