Spitalkirche und Spital, Spital und Spitalkirche — das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar, sagt einer, der es wissen muss: Stephan Wiltsche, Ortsheimatpfleger und Dekanatsreferent. 1719 begann der Bau der „neuen“ Spitalkirche, am 9. September 1723 wurde die Spitalkirche von Weihbischof Franz Johann Anton von Syrgenstein eingeweiht. Wiltsche hat auch sonst zur barocken Spitalkirche zum Heiligen Geist, wie sie eigentlich richtig heißt, viel zu erzählen — von den Anfängen im 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Das war Sinn und Zweck der Spitalkirche

„Die Leibsorge und die Seelsorge haben im Mittelalter zusammengehört“, weiß Wiltsche. Was heißt: Nicht nur das Seelenheil, sondern auch ganz irdische Bedürfnisse wie Essen, Kranken– oder Altenversorgung sind im Spitalgedanken geeint. Nicht umsonst werden im benachbarten Österreich die Krankenhäuser auch heute noch als „Spital“ bezeichnet. Die Spitalkirche war dem Spital bis vor wenigen Jahren angeschlossen — mit dem Zweck einer ortsnahen Seelsorge für dessen Bewohner.

Ein Spital gehörte, so betont Wiltsche, zur „Grundausstattung jeder mittelalterlichen Stadt“. In Urkunden des 13. Jahrhunderts wird erstmals in der Wangener Oberstadt ein Spital erwähnt: „Wo dies genau war, wissen wir bis heute nicht.“ Baulich greifbar wird das Spital erst 1440. Wiltsche: „Mit dem Anwachsen der Stadt errichtete man das Spital in der Unterstadt völlig neu und mit ihm eine Heiliggeistkapelle, die 1447 eingeweiht wurde.“ Räumlich umfasste die Spitalkirche damals etwa das hintere Drittel der heutigen Kapelle. In Richtung Eselmühle standen zu dieser Zeit noch zwei Bürgerhäuser.

Geistliches und Soziales gingen Hand in Hand

Hauptstifter des Spitals war laut Wiltsche die Isnyer Handelsfamilie Hans, Anna und Elisabeth Füg, die eng mit der Stadt Wangen zusammenarbeitete: „Eine der beiden Damen hat später unter den bis zu 30 Insassen auch gewohnt — und sich einen Platz nahe der Kapelle gesichert.“ Kranke und gebrechliche Bewohner konnten in der so genannten „gewölbten Stube“ von ihrem Bett aus durch ein heute noch sichtbares Fenster die Heilige Messe in der Kapelle mitverfolgen. „Man sieht schon damals: Geistliche und soziale Stiftung gingen Hand in Hand“, betont Wiltsche.

Der Spitalhof mit Spital gehört seit jeher zum Ensemble der Spitalkirche dazu. (Foto: Susi Weber )

Sprung ins Jahr 1719. „Mit den stetig gewachsenen ökonomischen Grundlagen des Wangener Spitals war auch das Repräsentationsbedürfnis dieser Einrichtung gestiegen“, heißt es in der Stadtchronik von Rainer Jensch zum Spital. Auch die Spitalkapelle reichte nicht mehr aus. Die Stadt hatte sich nach dem Spanischen Erbfolgekrieg auch wirtschaftlich erholt. Die innerstädtischen Zerwürfnisse waren beigelegt. All‘ dies sollte nun auch baulich in einer neuen Ära sichtbar werden.

Abbruch des Ritterhauses der Praßberger verwendet

„Für den angestrebten Abbruch der Spitalkapelle kam ihre angebliche Baufälligkeit sehr gelegen“, ist in der Stadtchronik zu lesen. Hinzu kam der Abbruch des auf dem Marktplatz stehenden Ritterhauses der Praßberger. „Damit hatte man Gelegenheit, dort Platz zu gewinnen und das Rathaus besser zu repräsentieren. Und gleichzeitig wurde das Abbruchmaterial des Praßbergerhauses für eine neue Spitalkirche eingesetzt“, blickt Wiltsche in der Geschichte gut 300 Jahre zurück.

Bis auf das fugelsche Deckenbild ist sie eine komplett stilreine, barocke Kirche und in ihr hat sich seither nicht mehr riesig viel verändert. Stephan Wiltsche

Unweigerlich ist die Barockzeit auch mit einem gewissen Geltungsbedürfnis verknüpft. Wiltsche: „Man wollte zeigen, was man hat.“ Pompöser sollte es sein, größer, prunkvoller. Diese Devise galt auch für die neue Spitalkirche, die durch den Abriss der Bürgerhäuser in Richtung Eselmühle erweitert wurde — und bis zum heutigen Tag eine Besonderheit aufweist: „Bis auf das fugelsche Deckenbild ist sie eine komplett stilreine, barocke Kirche und in ihr hat sich seither nicht mehr riesig viel verändert.“ Laut Wiltsche folgte das Altar– und Raumprogramm einer im Spitalwesen verankerten Tradition, in dem Motive des Leidens, der Heilung, der Rettung und Erlösung im Vordergrund stehen.

Worum sich Spitalmutter und Spitalvater kümmerten

Solidarisch zeigten sich die Menschen laut Wiltsche zu allen Zeiten mit „ihrem“ Spital: „Aus einer inneren Moral heraus hat die vermögende Bevölkerung immer etwas an Notleidende, Kranke und Alte abgegeben.“ Kein Geheimnis sei es, so Wiltsche, dass das Spital durch Ländereien, Wälder, Äcker und einem Weingut beispielsweise im 15. Jahrhundert „reicher war als die Stadt selbst“. Eine „Spitalmutter“ kümmerte sich um die Versorgung, der „Spitalvater“ um das Wirtschaftliche und Finanzielle: „Ganz natürlich hat man dort nach Armen und Kranken geschaut und sie unterstützt. Aber nur um die Einheimischen.“

Auswärtige kamen etwa ins Seelhaus beim Gottesacker oder ins Leprosenhaus — zwei weitere, soziale Einrichtungen der Stadt. Auch Bruderschaften und Zünfte kümmerten sich um das Spital und dessen Bewohner: „Für die Schmiede war die Spitalkirche die Bruderschaftskirche.“

Letztmals wurde die Spitalkirche in den Jahren 2008 bis 2010 umfassend saniert und renoviert. Auch damals waren es die Bürger, die die Sanierung kräftig unterstützten. 2011 hat der 2018 verstorbene Pfarrer Wolfgang Figel die St.-Wolfgangs–Stiftung zur Erhaltung und Unterstützung der Spitalkirche errichtet.

Auch wenn das Spital inzwischen keine älteren Menschen mehr beherbergt und das Städtische Altenheim am Klösterle angesiedelt ist, dient es als Heimat für ukrainische Familien sowie mit der Beratungsstelle der Diakonie und als Kindergarten noch immer sozialen Zwecken — und ist als Gesamtensemble ein ganz besonderes Kleinod.

Festprogramm zum 300–jährigen Weihejubiläum am Sonntag

Anlässlich des 300–jährigen Weihejubiläums ist am Sonntag, 10. September, ein Festprogramm geboten. Der Festgottesdienst mit Domkapitular Klaus Krämer beginnt um 10.30 Uhr, zu dem alle eingeladen sind. Anschließend ist Umtrunk und Imbiss vor der Kirche und im Spitalhof. Vor dem Gottesdienst ist um 9.30 Uhr eine Kirchenführung. Stephan Wiltsche erzählt die Geschichte und Geschichten der Spitalkirche. Um 17 Uhr wird Georg Enderwitz den Tag mit einem Kirchenkonzert und Kammermusik aus dem Barock beschließen. Der Eintritt ist frei.