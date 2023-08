Beim symbolischen Spatenstich im Auwiesengelände in Wangen gab es einen Einblick in den aktuellen Stand der Baumaßnahmen. Der Bauträger Gapp Objektbau setzt bei diesem Projekt auf eine nachhaltige und ökologische Bauweise, heißt es in einer Mitteilung.

Im ersten Baufeld entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei ein Winkelhaus mit insgesamt 15 Wohnungen. Nur noch zwei davon stehen zum Verkauf. Auf dem zweiten Baufeld des ehemaligen Reitgeländes werden vier Punkthäuser mit 31 Wohnungen gebaut. Auch hier sind nur noch wenige Wohnungen frei, was das große Interesse an diesem Projekt unterstreicht. Zudem entstehen auf diesem Areal drei Langhäuser mit 57 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. In zwei Gebäuden wird es zukünftig ein Betreuungsangebot durch die Bruderhausdiakonie geben. Der Verkauf für diese Einheiten hat bereits begonnen. Alle Wohnungen werden über die Volksbank Allgäu–Oberschwaben Immobilien angeboten.

„Die Gebäude werden in Holzrahmenbauweise errichtet und entsprechen dem KfW–Standard ,KfW 40 NH’. Durch die Konstruktion aus Holz wird der ökologische Fußabdruck minimiert“, berichtet Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu–Oberschwaben und Geschäftsführer der Volksbank Allgäu–Oberschwaben Immobilien, beim Spatenstich.

Das ökologische und nachhaltige Gebäudekonzept wird durch den Einsatz von Fernwärme der Stadt Wangen und einer Photovoltaikanlage, die über das sogenannte Mieterstrommodell betrieben wird, ergänzt. Damit wird ein großer Teil des Energiebedarfs vor Ort gedeckt. Zusätzlich sorgt eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein angenehmes und gesundes Raumklima in den Räumen.

„Die gute Zusammenarbeit mit der Firma Gapp Objektbau ermöglicht eine reibungslose Umsetzung des Bauprojekts und verspricht einen erfolgreichen Abschluss bis voraussichtlich Ende 2024“, erläutert Agathe Peter, Geschäftsführerin der Volksbank Allgäu–Oberschwaben Immobilien. Die Eheleute Maier als Geschäftsführer des Bauträgers ergänzen: „Unser Ziel ist es, nachhaltige und ökologische Wohnprojekte zu verwirklichen, die sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen und den Bewohnern ein angenehmes Zuhause bieten.“