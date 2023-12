Spatenstich für Feuerwehrhaus Wangen-Nord ist gut für Moral der Truppe

Einen so hohen Symbolwert wie beim Feuerwehrhaus zwischen Karsee und Leupolz hatte ein Spatenstich wohl selten. Denn baulich dürfte bei dem lang ersehnten Gemeinschaftsprojekt der beiden Abteilungen des Löschzugs Nord so schnell nichts passieren. Das tat der Freude am vergangenen Freitag aber wenig Abbruch.

Normalerweise gibt es bei einem Spatenstich schon einiges an der Baustelle zu sehen oder stehen Bagger für das Pressebild Spalier. Beim jüngsten Termin zwischen Karsee und Leupolz war weder das eine noch das andere der Fall. Vielmehr wurde der in der Regel als „symbolisch“ bezeichnete Spatenstich seinem Namen mehr als sonst gerecht, weil er in erster Linie ein Zeichen für die Moral der Truppe war.

Flehen für einen Spatenstich

Denn die war in letzter Zeit – nach weiteren Verzögerungen im Genehmigungsverfahren – gehörig auf die Probe gestellt worden. Nicht zuletzt deshalb hatte sich Karsees Ortsvorsteherin Kornelia Keller vor wenigen Monaten beim Beschluss des Bebauungsplans im Gemeinderat dazu veranlasst gesehen, die Verwaltung fast schon anzuflehen, „noch in diesem Jahr einen Spatenstich hinzubringen“.

Am vergangenen Freitag war es dann so weit, und auf der Wiese oberhalb der Landesstraße 325, neben der Zufahrt Richtung Schweinberg, versammelten sich immerhin rund hundert Menschen, vor allem aus den Reihen der Feuerwehr – sicherlich auch, um der Bedeutung dieses Langzeitprojekts für den Wangener Norden einen entsprechenden Rahmen zu geben. Schon 2012 hatte es erste Überlegungen für ein gemeinsames Feuerwehrhaus der Abteilungen Karsee und Leupolz gegeben. Im Frühjahr 2014 wurde dann der favorisierte Standort festgelegt. Und nun, fast zehn Jahre später, geht es bei dem rund 3,8 Millionen Euro teuren Projekt endlich los.

Wetter macht Baustart unmöglich

Das heißt, losgehen wird es ziemlich sicher erst Anfang 2024. Denn obwohl unter anderem die Rohbau- und Holzbauarbeiten an heimische Unternehmen mittlerweile vergeben sind, ist witterungsbedingt derzeit an einen Baustart nicht zu denken. Das sagt auf SZ-Nachfrage auch Wangens Baudezernent Peter Ritter und hat nun frühestens den Januar im Visier. Wenn das Wetter mitspielt und der Allgäuer Winter nicht allzu heftig ausfällt.

Der Blick beim Spatenstich ging dann auch mehr in die Zukunft. So sagte Wangens OB Michael Lang laut einer städtischen Mitteilung: „Wenn wir in 20 Jahren auch vom Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz noch sagen können, dass es ein neues Feuerwehrhaus ist, haben wir alles richtig gemacht.“ Der Leupolzer Ortsvorsteher Anton Sieber ermutigte demnach die Feuerwehrleute und deren Nachwuchs weiterzumachen. Bei der Feuerwehr habe man mit Maschinen zu tun und jetzt gebe es noch ein neues Gebäude. „Das ist besser als Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum.“ Seine Kollegin Kornelia Keller machte es angesichts des fortgesetzten Schneetreibens ganz kurz, dankte allen, und den Feuerwehren insbesondere für deren Geduld: „Kommt immer gesund nach Hause – und wir sind stolz wie Bolle.“

„Schmuckstück und Meilenstein“

Wangens Gesamtkommandant Christoph Bock fand es laut Mitteilung nicht selbstverständlich, dass man so viel Freiheit bei der Planung bekomme wie in diesem Fall. „Wir haben einen super Plan und in eineinhalb Jahren ziehen wir ein“, so Bock. „Wenn das Haus steht, ist es ein Schmuckstück und ein Meilenstein.“ Dem schloss sich der Karseer Kommandant Bernd Nunnenmacher an und sprach auch für seinen Leupolzer Kollegen Thomas Fischer: „Wir sind glücklich, wenn wir in naher Zukunft adäquat untergebracht sind.“