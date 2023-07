„Es brodelt schon lange in mir und heute ist ein historischer Moment, denn erstmals ist eine Frau Vorstandssprecherin bei der MTG“, sagte Doris Zodel, Grünen–Kommunalpolitikerin und seit mehr als 30 Jahren Mitglied der MTG, bei der jüngsten Generalversammlung der Männer–Turn–Gemeinde 1849 e.V.. Sie hält den Namen ob der großen Anzahl Frauen im Verein offenbar mittlerweile für unpassend — auch vor dem Hintergrund, dass mit Eva Welte als neu ins Amt gesetzter Vorstandssprecherin nun das offizielle Gesicht der MTG nach außen erstmals weiblich ist.

Antrag eingereicht, den Namenszusatz zu streichen

Fristgerecht hatte Zodel dazu einen Antrag gestellt, der bei der Generalversammlung zur Sprache kam. Sie beantragte, bei der Versammlung im kommenden Jahr über die Streichung des Zusatzes „Männer–Turn–Gemeinde“ im Vereinsnamen „MTG Wangen im Allgäu 1849“ abzustimmen — ohne zu benennen, was die Abkürzung insbesondere des Buchstabens „M“ dann bedeuten soll.

In unserer MTG sind gut die Hälfte Frauen, meinte Zodel, die den Einschub im Vereinsnamen für verzichtbar hält.

„Dieses Thema hat die MTG schon vor langer Zeit bewegt“, sagte Ehrenvorsitzender Robert Heer: „Mitte der 90er–Jahre hat es Siegfried Spangenberg eingebracht, um dem Verhältnis der Mitglieder gerecht zu werden.“ Das Thema wurde seinerseits laut Heer im Vereinsrat besprochen: „Widerstand kam nicht von den Männern. Frauen wollten das nicht.“ Ihnen sei das gute Angebot und das Recht, gleich behandelt zu werden, wichtiger gewesen: „Für mich stellt sich die Frage, ob das nicht heute ähnlich zu sehen ist.“

Das sagen Mitglieder zu dem Vorschlag

„Die MTG hat eine Historie. Mit Änderungen muss man vorsichtig sein“, meinte MTG–Mitglied Dietrich Kaufmann, der nach eigener Aussage aber verstehe, dass ein Wandel in dieser Frage eingetreten ist. „Eine ähnliche Idee wäre, die Herrenstraße umzubenennen“, sagte MTG–Mitglied Kurt Hübner. „Ich habe mich nie daran gestört und bin mit diesem Namen und dieser Formulierung aufgewachsen. Für mich ist das in keiner Weise eine Diskriminierung“, sagte MTG–Mitglied Kornelia Kehrer. Ähnlich sah es auch MTG–Fecht–Abteilungsleiterin Barbara Math: „Ich glaube, man tut der MTG nichts Gutes, wenn man den Namen ändert.“

An der MTG als Marke will auch Zodel festhalten

Doris Zodel bekräftigte, dass sie im Grunde einen Antrag dafür gestellt habe, dass das Thema (auch vom Vorstand) besprochen und im kommenden Jahr als „ordentlicher Tagesordnungspunkt“ behandelt werde. Sie glaube, dass auch außerhalb Wangens jeder wisse, dass es sich bei der MTG um einen Sportverein in Wangen handle — und der Name „MTG Wangen“ als solches die Marke sei: „Bei BMW interessiert auch nicht, was das heißt.“ Vorstand Andreas Schröder–Quist versprach, das Thema im Vorstand und im Vereinsrat zu diskutieren.