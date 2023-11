Im kommenden Jahr feiert die Wangener Männer-Turn-Gemeinde (MTG) ihr 175-jähriges Bestehen. Aller Voraussicht nach wird sie auch dann noch so heißen, wie sie jetzt heißt. Jüngst hat sich der Vereinsrat des Vereins mit einem von Doris Zodel bei der Generalversammlung im Juli eingebrachten Antrag beschäftigt, der die Streichung des Zusatzes „Männer-Turn-Gemeinde“ im Vereinsnamen „MTG Wangen im Allgäu 1849“ forderte.

Unpassend, wegen der vielen Frauen im Verein

Bei der Versammlung hielt Zodel den Namen ob der großen Anzahl Frauen im Verein mittlerweile für unpassend ‐ auch vor dem Hintergrund, dass mit Eva Welte als Vorstandssprecherin das offizielle Gesicht der MTG nach außen erstmals weiblich ist.

„Die MTG Wangen trägt das ,Schild’ Männer-Turn-Gemeinde im Alltag sowieso nicht vor sich her“, sagt MTG-Geschäftsführer Tobias Müller nach der Stellungnahme des Vereinsrats. Gelebte Praxis sei dies beim Logo ‐ ohne den entsprechenden Zusatz ‐ als auch bei der Namensnennung der Abkürzung in der Öffentlichkeit. Lediglich beim offiziellen Schriftverkehr und in Geschäftsbriefen müsse der exakte Name genannt werden.

Verein lebt Moderne, Weltoffenheit und Vielfalt

Alle anwesenden Vereinsratsmitglieder waren sich laut Müller in der entsprechenden Sitzung einig, dass die Wurzeln des Vereins in der „Männer-Turn-Gemeinde“ liegen, in ihr aber Moderne, Weltoffenheit und Vielfalt gelebt werde: „Das erschien dem Vereinsrat wichtiger als eine Namensänderung.“

Das Thema der Namensänderung ist in der MTG auch Mitte der 90er-Jahre schon diskutiert worden. Widerstand kam damals, laut Ehrenvorsitzendem Robert Heer, nicht von den Männern: „Es waren die Frauen, die das nicht wollten.“ Ein eindeutiges Statement für das Beibehalten des Namens war im Übrigen auch bei der Generalversammlung im Sommer bereits zu vernehmen ‐ sowohl von den männlichen als auch von den weiblichen Mitgliedern. In dieser Versammlung müsste auch eine Namensänderung beschlossen werden.