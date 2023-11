So steht Wangen bei den E-Ladesäulen da

Eine ausreichende Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil beim Ausbau der Elektromobilität. Auch in Wangen wird die Zahl, aber auch die Leistung der Ladesäulen in absehbarer Zeit weiter steigen. Ein Überblick, was wo geplant ist. Und wie die Allgäustadt im Vergleich dasteht.

Wie ist die aktuelle Lage bei den hiesigen Ladesäulen?

Wangen verfügt in der Kernstadt derzeit über rund zehn öffentlich nutzbare Ladestationen mit jeweils mindestens zwei Anschlüssen für Elektroautos. Die meisten davon sind normale Wechselstrom-Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt. An bislang vier Standorten geht das Laden eines E-Auto deutlich fixer, denn diese sogenannten Schnelllader arbeiten mit einer Gleichstromleistung von mindestens 50 kW. Die mit maximal 300 kW leistungsstärkste Ladesäule steht aktuell bei der Shell-Tankstelle an der Ravensburger Straße.

Übersichtlicher wird es bei der Ladeinfrastruktur in den Wangener Teilorten, Säulen gibt es bislang nur in Neuravensburg. In den umliegenden Gemeinden ist die Situation unterschiedlich. Während es in Amtzell und Kißlegg diverse Lademöglichkeiten fürs Elektroauto gibt, sieht es in Argenbühl, Achberg oder Hergatz vergleichsweise mau aus.

Was ist in Wangen bei der Ladeinfrastruktur geplant?

Vor allem in der Wangener Kernstadt tut sich hier in den kommenden ein bis zwei Jahren einiges. So hat die Stadt mittlerweile Verträge mit der EnBW und Tesla zum Aufbau von Schnellladesäulen geschlossen, wie der städtische Mobilitätsbeauftragte Frank Anders in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses berichtete. Bis die Säulen mit zunächst insgesamt acht Ladepunkten alle in Betrieb gehen, dürfte es aber noch eine Weile dauern. EnBW hält laut Anders eine Fertigstellung der Säulen am Argencenter-Parkplatz noch vor Beginn der Landesgartenschau Ende April 2024 für „möglich“, beim Tesla-Standort im Waltersbühl (Pfannerstraße, gegenüber Rewe-Parkplatz) werde es wohl erst nach der Gartenschau etwas werden.

Der Car-Sharing-Anbieter Deer könnte in den nächsten Monaten einige Normalladesäulen in Betrieb nehmen, die Aufträge für den Stromanschluss seien von der Firma vergeben, teilte Frank Anders dem Ausschuss mit. Geplant sind insgesamt drei Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten (einer für Deer-Kunden, einer öffentlich), und zwar in der Berger-Höhe (St. Vinzenz), in den Auwiesen (Siedlungswerk) und in Bahnhofsnähe.

Dem Unternehmen On-Charge wurde zudem ein Standort für eine Normalladesäule an der Neuen Spinnerei angeboten, so Anders weiter. Vier Normalladepunkte plane zudem die BayWa am Rewe-Markt im Waltersbühl. Interessenten für eine Ladestation am Parkplatz vor der Argensporthalle gebe es derzeit nicht.

Wie gut ist Wangen bei den E-Ladesäulen aufgestellt?

Die Antwort hängt für Frank Anders davon ab, was man als Maßstab nimmt. Beim Normalladen mit bis zu 22 kW pro Stunde stehe Wangen bereits jetzt vergleichsweise gut da. In diesem Segment erwartet der städtische Mobilitätsbeauftragte aber „kaum einen weiteren besonders starken Hochlauf“ mehr, weil die Anbieter ihr künftiges Geschäftsmodell eher im Schnellladebereich sehen würden. Für Anders sind für einen Vergleich deshalb Schnellladesäulen mit einer Leistung ab 150 kW die wichtigste Größe. Zumindest wenn man voraussetze, dass nur diese Säulen denjenigen, die ihr gewohntes Nutzerverhalten beim Laden/Tanken wenig ändern wollen, den Einstieg in die E-Mobilität ermöglichen oder erleichtern.

Insofern sei beispielsweise Leutkirch hier momentan besser aufgestellt als Wangen. Denn in der Nachbarstadt sind laut Anders bereits sechs Ladepunkte mit einer Leistung von 300 kW und zwei mit 150 kW verfügbar. „Allerdings wird die Stadt Wangen absehbar Schnellladeinfrastruktur erhalten“, so der Mobilitätsbeauftragte. „Ich denke, dass wir dann recht gut aufgestellt sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Anbieter bereits jetzt Kapazitäten für weitere Ladepunkte schaffen.“

Im Endausbau der geplanten Ladestationen von Tesla und EnBW würde Wangen laut Anders über 24 Schnellladepunkte verfügen, an denen man eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern in unter 20 Minuten laden könne. Für den Normalnutzer, der pro Woche ungefähr 200 Kilometer fährt, bedeute das lediglich einen Ladestopp pro Woche. Und, so der Mobilitätsbeauftragte weiter: Rechne man alle Haushalte mit eigener Wallbox weg, dann habe Wangen im Endausbau mehr Schnellladesäulen pro E-Auto als aktuell Zapfsäulen pro Verbrennerfahrzeug.

Wo kann man (künftig) sein E-Auto laden?

Bestehende Ladesäulen in Wangen und Umgebung*:

KERNSTADT (Schnellladesäulen gefettet): Spinnereistraße (Aldi), Liebigstraße (Landratsamt), Bahnhofstraße (Tiefgarage), Hafnergasse, Scherrichmühlweg, Zeppelinstraße (Dreher), Am Engelberg (Krankenhaus), Ravensburger Straße (Shell), Pfannerstraße (Diehl), Am Haidhof (Diehl), Am Waltersbühl (Unterberger), Siemensstraße (bei dm).

TEILORTE/UMLAND: Roggenzell (Hochbergweg), Neuravensburg (Bodenseestraße, Edeka), Amtzell (Schulstraße), Amtzell (Wangener Straße, Fimpel), Achberg (Esseratsweiler, Schulstraße), Argenbühl (Eglofs, Freie Bauernstraße), Kißlegg (Dürren), Kißlegg (Waltershofen, Kirchstraße), Kißlegg (Zaisenhofen, Friedrich-List-Straße), Kißlegg (Schlossstraße), Kißlegg (Eugen-Bolz-Straße), Kißlegg (Am Obersee).

(* manche Säulen von Firmen sind nur für Kunden, mit speziellen Ladekarten oder nur während der Öffnungszeiten nutzbar)

Geplante Ladesäulen in der Wangener Kernstadt: Berger Höhe (St. Vinzenz), Bahnhofstraße (am Bahnhof), Auwiesen (Siedlungswerk), Erba (Neue Spinnerei), Parkplatz Argencenter, Pfannerstraße (Parkplatz Rewe), Pfannerstraße (Parkplatz gegenüber Rewe).