So spitzt sich Wangens Finanzlage in 2024 weiter zu

Liquiditätsreserven aufgebraucht, Schuldenobergrenze pulverisiert, dazu wohl ein massiver Anstieg der Grundsteuer: Mit diesen harten Nachrichten hat die Wangener Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Haushaltsplan für 2024 eingebracht. Die eh schon prekäre städtische Finanzlage wird sich damit im Jahr der Landesgartenschau noch verschlechtern. Ein Überblick.

Wie hat sich die Prognose fürs laufende Jahr verändert?

Ausgangspunkt für die Prognose war das im Rat von Kämmerin Yvonne Winder präsentierte Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022: Wegen einer deutlichen Verschlechterung im investiven Bereich sank demnach die Liquidität zum Jahresende um 16,7 auf nur noch 7,6 Millionen Euro ‐ etwa vier Millionen Euro weniger als geplant. Für das laufende Haushaltsjahr erwartet die Wangener Kämmerin, dass sich die Situation zumindest einigermaßen verbessert. Mehreinnahmen bei Steuern, Entgelten und sonstigen Erträgen sowie geringere Bewirtschaftungskosten verringern das Minus beim ordentlichen Ergebnis auf knapp 2,2 Millionen Euro ‐ im Sommer ging Winder noch von ‐4,4 Millionen Euro aus.

Dies schlägt sich auch im Finanzhaushalt mit den Investitionen nieder. Ein Plus bei Zuschüssen und Zuweisungen, gedeckelte Haushaltsermächtigungen (vorgehaltene Mittel) und nach 2024 geschobene Maßnahmen führen dazu, dass die städtische Liquidität nicht so stark wie zunächst befürchtet belastet wird. Sie liegt laut der „sehr positiv gerechneten Prognose“ (Winder) und trotz einer höchstmöglichen Kreditaufnahme von 13 Millionen Euro nur bei rund 700.000 Euro ‐ doppelt so hoch müsste sie eigentlich mindestens sein. Weil die Stadt einen Nachtragshaushalt weiter vermeiden will, soll bei den Ausgaben weiter gespart werden und muss sich die Einnahmenseite verbessern.

Warum wird der kommende Haushalt heuer so früh beraten?

Der frühe Zeitpunkt für die Haushaltsberatungen hat mit der Landesgartenschau zu tun. Denn für die letzten Monate vor der Ende April startenden Großveranstaltung müssen die Gelder bereits von Jahresbeginn 2024 an fließen. Ein genehmigter Haushalt ist jedoch die Voraussetzung, damit die Stadt hier finanziell handlungsfähig ist. Deshalb sieht der Zeitplan nach der ersten Lesung des Haushalts (Ergebnishaushalt) vergangenen Montag so aus: Nach der zweiten Lesung (Investitionen und Gebäudeunterhalt) am 9. Oktober soll der Haushalt am 16. Oktober im Gemeinderat verabschiedet werden. Innerhalb der folgenden drei Monate, so hofft die Verwaltung, ist das Zahlenwerk vom Regierungspräsidium geprüft und im Idealfall genehmigt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung und der Auslegung wird der Haushalt dann, wie es heißt, „rechtskräftig und vollziehbar“ sein. Die Stadt darf also Geld ausgeben.

Was sind die Eckdaten des Haushaltsplans 2024?

Im Ergebnishaushalt, der der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung ähnelt, steigen Einnahmen- und Ausgabenseite gegenüber 2023 stark an. Bei den Erträgen liegt dies vor allem an höheren Zuweisungen durch den Finanzausgleich (wegen der vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Wangens zwei Jahre zuvor) und an einem gestiegenen Anteil an der Einkommenssteuer. Außerdem plant die Stadt mit einer massiven Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 425 auf 475 Prozent, die rund 550.000 Euro mehr in die Kasse spülen soll. Bei den Aufwendungen schlagen am stärksten die um über elf Prozent gestiegenen Personalkosten zu Buche. Außerdem verschlingt der Unterhalt von Straßen und Gebäuden mehr Geld und steigen die Abschreibungen und das Defizit bei der Kinderbetreuung. Auch die erwartete Erhöhung der Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte und damit Mehrausgaben von rund 1,1 Millionen sind bereits einkalkuliert. Dass das ordentliche Ergebnis mit rund 250.000 Euro dennoch leicht positiv ausfällt, liegt laut Winder daran, dass die Stadt Rückstellungen für den Finanzausgleich in Anspruch nimmt, was die Ausgabenseite um gut 1,6 Millionen Euro entlastet.

Die Finanzrechnung, welche die Geldflüsse im laufenden Jahr widerspiegelt, ist weiter geprägt von enormen Investitionen, vor allem für Gartenschau und Stadtsanierung, die noch 2024 umgesetzt werden müssen. Wohin dabei genau wie viel Geld fließt, ist Gegenstand der zweiten Lesung des Haushaltsplans am 9. Oktober. Fest steht jedoch: Unter dem Strich benötigt die Stadt laut Haushaltsplan für ihre investiven Projekte in 2024 knapp elf Millionen Euro, die nur über neue Schulden vollständig zu finanzieren sind.

Was bedeutet das für die Liquidität und die Schulden der Stadt?

Um die Investitionen zu schultern, muss die Stadt weitere Kredite aufnehmen, in 2024 sind dafür 6,8 Millionen Euro geplant. Der erwartete Schuldenstand, der die vor einigen Jahren festgelegte Obergrenze von 25 Millionen Euro schon Ende 2023 um knapp 900.000 Euro überschreiten könnte, wird laut den Schätzungen der Kämmerin bis Ende 2024 auf über 31 Millionen Euro ansteigen. Im gleichen Zug wird die Liquidität der Stadt sinken und auch Ende 2024 bei nur noch rund 700.000 Euro liegen ‐ etwa 700.000 Euro unter der gesetzlich festgelegten Mindestliquidität.

Wie sind die ersten Reaktionen im Gemeinderat?

In einem Wort: verhalten. Doris Zodel (GOL) fand, dass sich die Zahlen „nicht gut anhören, aber auch nicht überraschend“ kämen. Sie deutete zudem an, dass ihre Fraktion die geplante Grundsteuererhöhung wohl mittragen werde. Mathias Bernhard (CDU) bezeichnete es als „schwierig“, eine Steuererhöhung von 50 Prozentpunkten zu vermitteln, über die Schuldenobergrenze will er „diskutieren“. Alwin Burth (SPD) möchte vor einer Bewertung erst die „externen und internen Ursachen des Defizits analysieren“.

Für OB Michael Lang ist die Steuererhöhung zwar nicht „erfreulich, aber die Folge schlechter Rahmenbedingungen“. Stellvertretend nannte er hier die nicht vermeidbaren Mehrausgaben für Personal und Kreisumlage in Höhe von insgesamt vier Millionen Euro und fragte in die Runde:

Was soll eine Kommune machen, wenn sie keine andere Wahl hat, als dafür die Bürger heranzuziehen? Michael Lang

Immerhin eine positive Nachricht hatten Lang und Winder für die Wangener: Die Abwassergebühren werden 2024 aller Voraussicht nach etwas sinken.

Und wie sind die Aussichten für die kommenden Jahre?

Die finanzielle Durststrecke der Stadt wird auch 2025 anhalten, erst danach soll sich die Situation langsam verbessern. Laut der mittelfristigen Finanzplanung erwartet Kämmerin Winder bis 2027 aber keinen ausgeglichenen Haushalt ‐ unter anderem wegen weiterer Steigerungen bei den Personalkosten, bei Abschreibungen und bei der Kreisumlage. Im Finanzhaushalt soll die Lage erst 2026 etwas besser werden: Der Schuldenberg wird dann zwar langsam abgetragen, ist aber laut Schätzung Ende 2027 immer noch über 27 Millionen Euro „hoch“. Die städtische Liquidität nimmt dagegen zu ‐ Ende 2027 soll sie wieder bei über neun Millionen Euro liegen.