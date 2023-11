So soll der Wangener Stadtbus attraktiver werden

Fast zwei Jahre ist der „neue“ Wangener Stadtbus schon im Einsatz, mit doppelter Taktfrequenz und auf vier statt wie zuvor zwei Linien. Die Verwaltung hat nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt eine erstmals zahlenbasierte Bilanz gezogen. Das Ergebnis ist positiv ‐ trotz einiger Kritik, die in letzter Zeit immer mal wieder auch in der Kommunalpolitik vernehmbar war.

Zu teuer im Unterhalt, regelmäßig leere Busse, dazu Gebiete, die unzureichend oder gar nicht vom Stadtbus bedient werden. Das waren Kritikpunkte, die vor allem im ersten Betriebsjahr seit der Einführung Anfang Januar 2022 genannt wurden. Seitdem hat sich einiges getan, so wurden beispielsweise die Routen und Haltestellen angepasst. Die Maßnahmen scheinen auch die Akzeptanz des städtischen Mobilitätsangebots verbessert zu haben, zumindest legen das die von Frank Anders präsentierten Zahlen in der Ausschusssitzung nahe.

Größter Anstieg bei der Linie zum Krankenhaus

Der städtische Mobilitätsbeauftragte verglich dabei die Ergebnisse einer Fahrgastzählung von einer Woche Mitte November 2022 (in dem es noch Corona-Einschränkungen gab) und von Anfang Oktober 2023. Demnach stieg vor allem die Zahl der Fahrgäste im Taktverkehr von Montag bis Freitag stark an, und zwar um 36 Prozent, während sie am Samstag etwa gleich blieb. Bei den Schülern war die Zahl rückläufig, was auch an den unterschiedlichen Messmonaten und dem guten Wetter in der ersten Oktoberhälfte gelegen haben mag. Den größten Zuwachs gab es auf der Linie 4a, die das Wangener Krankenhaus anfährt. Dagegen wurde die Linie 4b Richtung Gewerbegebiet Atzenberg fast gar nicht genutzt.

Zahlen auf Vor-Corona-Niveau

Hochgerechnet aufs ganze Jahr kam Anders für 2022 auf rund 85.000 „geschätzte Beförderungsfälle“. Für das laufende Jahr sind es etwa 105.000, was einer Steigerung von circa 26 Prozent und etwa dem Vor-Corona-Niveau von 2018 entspricht, als statt der beiden weißen Kleinbusse noch die beiden größeren roten Busse unterwegs waren. Und so sprach der Mobilitätsbeauftragte von „ganz erfreulichen Zahlen“ und schlug darüber hinaus vor, den Stadtbus attraktiver zu machen. Dazu soll es 2024 ein um 25 Prozent vergünstigtes Seniorenticket und ein kostenloses Monatsticket für Neubürger geben. Beide Maßnahmen, die der Gemeinderat noch beschließen müsste, sollen Anreize für ein geändertes Mobilitätsverhalten schaffen.

Diese Ideen und die präsentierten Fahrgastzahlen kamen bei den Ausschussmitgliedern großteils gut an, es gab aber auch weitere Verbesserungsvorschläge. Laut Doris Zodel (GOL) sollten die Fahrpläne an den Haltestellen leicht verständlich sein. Außerdem regte sie an, das Angebot auf den Atzenberg zu optimieren und die Firmen hinsichtlich eines Job-Tickets anzusprechen. Ulrich Bauer (GOL) wünschte sich extra Tafeln für den Stadtbus am Bahnhof. Mathias Bernhard (CDU) relativierte den Anstieg bei den Fahrgastzahlen aber etwas: „Bei der doppelten Taktung kann man sich schon fragen, ob die Zahlen wirklich so positiv sind.“