Der Skilift Berger Höhe bietet seit dem Zweiten Weihnachtsfeiertag 1970 Kindern, Familien und Erwachsenen Skivergnügen direkt vor der Stadt. Das soll auch so bleiben, findet Hubert Diem, der gemeinsam mit seinem Bruder damals den Lift baute und seit mehr als 50 Jahren betrieb. Nun hofft er zusammen mit Mitstreitern auf eine Zukunft. Doch weitere Unterstützung tut Not.

Nun trafen sich Hubert Diem, Ralf Brugger vom SV Falken, Willi Streitmüller vom SV Primisweiler und Ingo Schuol als Nachbar der Anlage mit Oberbürgermeister Michael Lang und Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang im Rathaus, um über die Zukunft des Skilift-Betriebs zu beraten. Das berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Demnach ist klar: Es braucht eine Gemeinschaft, die sich für und am Skilift engagiert.

Auch Zugezogene sind willkommen

Die Hoffnung ist also, es finden sich Skibegeisterte, die den Lift vor der Haustür gern am Laufen halten wollen. Zum Beispiel, damit ihre Kinder oder Enkelkinder dort das Skifahren lernen ‐ so wie sie früher auch. Oder die ins Allgäu gezogen sind, weil sie die Nähe zum Wintersport schätzen. Bei beiden Modellen sagte OB Lang laut Schreiben die Unterstützung der Stadt Wangen zu.

Letztlich geht es demnach bei einem Engagement für den Lift an der Berger Höhe um eine paar Wochen im Winter, inzwischen meist im Januar und Februar. Bisher war sei Lift dann in den Ferien und an den Wochenenden ab 10 Uhr besonders populär gewesen.

Vereinsgründung ist im Gespräch

Natürlich ist es derzeit noch viel weniger absehbar, ob und wann der Schnee kommt, als in den 70er und 80er Jahren. So stand der Lift in den vergangenen vier Wintern still, vor allem wegen Corona ‐ aber auch aufgrund von Schneemangel.

Doch die Skisportfreunde sind sicher:

Es wird immer wieder Winter mit Schnee geben. Skisportfreunde

Deshalb suchen die engagierten Mitstreiter, die es sich vorstellen können, den Lift gemeinsam zu betreiben. Ob ein eigener Verein dafür gegründet oder eine Abteilung bei einem der beiden Vereine geschaffen werden müsste, damit auch alle rechtlichen und Versicherungsfragen gelöst werden können, ist noch in der Klärung, heißt es seitens der Stadt. Denn erst stehe die Frage im Raum: Gibt es Menschen, deren Herz für den Lift schlägt ‐ vielleicht sogar aus der Siedlung heraus?

OB sieht positives Beispiel

OB Lang erinnert an den Wangener Funken, der ebenfalls weiter besteht, weil sich aus der Haid und Berger Höhe heraus Engagierte gefunden haben. Und ermutigt: „Je mehr Menschen sich das vorstellen können, auf desto mehr Schultern würde der Betrieb verteilt.“ Er hofft, dass die Suche erfolgreich verläuft. „Das würde die Sache und das würde Herr Diem verdienen“, sagte er.

Das Kultur- und Sportamt sammelt die Namen der Personen, die sich eine Mitarbeit vorstellen können. Interessierte melden sich bei per Email unter [email protected] oder telefonisch 07522/74-258 (Myriam Deuring). Das nächste Treffen mit allen Interessierten ist im Rathaus am 16. November 2023, um 18 Uhr angesetzt. Auch wer vergessen hat sich zu melden, aber trotzdem Lust auf eine Mitarbeit hat, ist dabei herzlich willkommen.