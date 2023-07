So kam es zur Absage des Wangener Altstadtfests

Es war das Thema am Freitag: das abgesagte Altstadtfest und der dann doch ausgebliebene Regen. Wenn auch nicht von vielen, von einigen Wangenern gab es deshalb Kritik. Die Kinderfestkommission erklärte am Wochenende, wie es zu der Entscheidung kam.

„Wir haben uns das nicht leicht gemacht“, sagt Kommissions–Vorsitzender Markus Orsingher und fügt hinzu: „Und wir verlassen uns auch nicht auf irgendwelche Internet–Wetterprognosen, sondern haben professionelle und kostenpflichtige Meteorologen.“

Erste Infos um 7.50 Uhr

Um 7.50 Uhr wurde demnach beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart angerufen. Dort werden alle Wettermodelle alle drei Stunden aktualisiert und ausgewertet. Orsingher: „Die Aussage des mit uns sprechenden Meteorologens beruhte auf dem Wettermodell von 6 Uhr morgens und hieß, dass es zwischen 17 und 21 Uhr in der Region südwestliches Oberschwaben und württembergisches Allgäu zu 80 bis 100 Prozent regnen wird.“ Hinzu kamen eine Gewitterwahrscheinlichkeit von 80 Prozent, Windböen bis zu 70 Kilometer in der Stunde, ein Temperaturabfall auf 15 bis 17 Grad und die Möglichkeit eines kleinteiligen Hagels.

Sicherheitshalber schaltete die Kinderfestkommission daraufhin noch denn– zusätzlich kostenpflichtigen — Deutschen Wetterdienst in München ein, der laut Orsingher auf dieselbe Einschätzung kam: „Aufgrund dessen haben wir abgesagt.“ Auch weil Orsinghers Erfahrung lehrt: „Die Vereine kommen erst gegen 22 Uhr in jene Zone, in der sich das Mitmachen für sie lohnt.“

Risiko für die Vereine

Bereits morgens um acht Uhr entschieden werden muss im Übrigen aus Kostengründen und aus Solidarität mit den in der Altstadt tätigen Vereinen: „Je später wir absagen, um so teurer würde es für die Vereine werden. Sie kaufen dann ja ein und bleiben auf ihren Waren sitzen.“

Verluste haben im Übrigen nicht nur die Vereine, sondern auch die Kinderfestkommission selbst, die an möglichen Gewinnen der Vereine beim Altstadtfest durch dessen Organisation beteiligt sind: „Die Vereine wissen aber auch, dass eine Veranstaltung unter freiem Himmel immer Risiken birgt.“

Dass das Wetter am Freitagabend anders wurde als vorhergesagt, stellte sich naturgemäß erst später heraus. Lediglich um kurz nach 22 Uhr fielen tatsächlich Regentropfen. Die Altstadt war am frühen Abend trotz der Absage gut belebt und die Gaststätten gut gefüllt.

Altstadtfest im Zelt wohl keine Lösung

Hätte es — auch vor diesem Hintergrund — die Möglichkeit einer Ersatzlösung gegeben? Schließlich gab es die in früheren Jahren mal: Regnete es am Kinderfest–Freitag, wurde das Altstadtfest mit einem abgespeckten Konzept ins Festzelt verlegt. Doch während das Altstadtfest von den Vereinen getragen wird, ist im Festzelt die Kinderfestkommission zuständig — und die ringt seit geraumer Zeit mit fehlenden Helfern. Daher hat man 2022 entschieden, bei schlechtem Wetter das „Altstadtfest im Zelt“ abzusagen.

Und wäre es eine Idee, die (Vereins-)Helfer aus der Altstadt im Zelt einzusetzen und ihnen dafür die Vereinspauschale zu bezahlen? „Das haben wir 2015 schon einmal versucht — aber die Vereine haben nicht mitgezogen“, sagt Kinderfestkommissions–Vorsitzender Markus Orsingher. Die „Nicht–Bereitschaft“ ging auch aus einer Umfrage unter ihnen im Jahr 2017 hervor.

„Situation in den Griff bekommen“

Zudem wäre rein logistisch die „Umsiedlung“ nach Orsinghers Angaben keine einfache Aufgabe: „Das gesamte System im Festzelt muss hochgefahren werden. Und Vereinshelfer müssten akzeptieren, dass sie im Zelt Aufgaben zugewiesen bekommen, die nicht mit denen in der Altstadt identisch sind.“

Bei einer Klausurtagung und Nachbesprechung im Herbst will die Kinderfestkommission mit all‘ ihren Ausschüssen aber dennoch auch dieses Thema auf die Tagesordnung bringen. Orsingher: „Wir werden schauen, wie wir die Situation in den Griff bekommen. Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Alternativ–Veranstaltung.“ Für Ideen jedenfalls, sagt Orsingher, sei die Kommission immer offen.