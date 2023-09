So geht es in Wangens Puppentheater weiter

„Puppentheater am Gleis 1“ heißt das neue Domizil von Sven von Falkowski am Wangener Bahnhof, das am Freitag Premiere feierte. „Nicht mit einer Feier oder großem Gedöns“, sagt von Falkowski. Sondern einfach mit seinem neuen Stück „Die verschnupfte Großmutter“, das ab sofort und bis zum November gespielt wird. Im neuen Theater gibt es einige Neuerungen. Generell gilt aber für von Falkowski: „Meine Besucher können sich darauf verlassen, dass sie auch am Bahnhof das kriegen, was sie von mir erwarten und kennen.“

Man landet in Großmutters Stube

50 Quadratmeter groß ist das Schmuckstückchen, in dem Sven von Falkowski mit seinem Puppentheater seine neue Heimat gefunden hat. Direkt an den Gleisen des Wangener Bahnhofs. Wer eintritt, landet in Großmutters Stube, in der künftig die Kasse stehen und von Falkowski seine Gäste begrüßen wird. „Hier liegt noch der Original–Steinfußboden, über den schon tausende an Menschen früher in den Bahnhof gelaufen sind“, sagt er.

Von dort aus geht es in den Theatersaal, den früheren Lagerraum des Bahnhofs. Frisch gestrichen, mit neuem Fußboden, 40 Theaterbesucher aufnehmend und zum Wohlfühlen. „Wir sind wieder da“ steht auf der Tafel, die auf der neuen, hölzernen Bühne die Gäste begrüßt. Rechts daneben hat Wurschtl, die wohl beliebteste Figur des Wangener Puppentheaters, sein „Rentnerbettchen“ bezogen. „Er hat einen Tag vor der Premiere endgültig zum letzten Mal gespielt und ist jetzt einfach fertig“, sagt von Falkowski. So weit ist es beim ihm selbst noch lange nicht. Immerhin steht aber auf der linken Seite ein Schaukelstuhl, den von Falkowski als „meinen Pausenstuhl“ bezeichnet.

Der 1. September hat viel Bedeutung

„Alle Leute, vom Oberbürgermeister angefangen bis hin zu den Handwerkern, haben mich wirklich unterstützt, dass das hier funktioniert hat,“ freut sich der 58–Jährige. Drei Jahre läuft der Mietvertrag. Dann wird erneut entschieden. Dass nun die Pforten ausgerechnet zum 1. September wieder geöffnet werden konnten, hat für von Falkowski eine ganz besondere Bedeutung: „Vor 37 Jahren habe ich an diesem Tag meine erste Spielerlaubnis in der DDR bekommen.“ Vor 24 Jahren spielte er an diesem Tag erstmals als Berufspuppenspieler in Würzburg. Vor 22 Jahren machte er sich — allerdings im März — in Wangen selbstständig, „überlebte“ hier als Künstler auch die Coronazeit und lernt nun zwischenzeitlich auch mehr und mehr die Kinder derer kennen, für die er zu seiner Anfangszeit gespielt hat.

In den vergangenen beiden Jahren war von Falkowski nach dem Auszug aus der Langen Gasse ausschließlich mit seiner mobilen Bühne unterwegs, die es natürlich auch weiterhin geben wird. Nicht zuletzt deshalb gilt auch nach wie vor, das unter 07522/914353 unbedingt reserviert werden muss: „Über den Anrufbeantworter hört man dann auch, ob und wann gespielt wird.“ In der Regel wird dies von Dienstag bis Sonntag, täglich um 15 Uhr und zusätzlich sonntags, 11 Uhr, der Fall sein.

Ein Butterbrot vor dem Puppenspiel

Inhaltlich wird sich wenig ändern: „Ich verkörpere hier die heile Welt und die Leute können bei mir halt lachen.“ Dennoch gibt es mit dem Butterbrottheater für Erwachsene ab Ende Oktober oder Anfang November donnerstags um 20 Uhr auch Neues: „In Großmutters Stube wird dann erst einmal im Foyer Butterbrot gegessen.“

Für den Herbst plant von Falkowski eine Neuinszenierung von Goethes Faust: „Aber ganz anders als jenen Faust, den meine Zuschauer bislang von mir kannten, eher in märchenhaften Romantik.“ Außer beim Butterbrottheater gibt es allerdings im Puppentheater nichts mehr zu essen oder trinken: „Auch nicht bei den nach wie vor bestehenden Geburtstagsfeiern.“

Weiterhin handgemachte Musik

Eine Geschichte aus der Coronazeit wird von Falkowski in die Gegenwart hinüberretten: „Damals habe ich mit Hörgeschichten angefangen. Die wird es nun — immer am Ende eines Stücks — ebenfalls wieder als Einschlafgeschichte und einfach so zum Nachhören geben. Ob als Podcast oder auf Youtube, weiß ich noch nicht.“

Was im „Puppentheater Gleis 1“ nach wie vor und auch ganz bewusst fehlt, ist eine überbordende Technik. „Ich möchte die alte Kunstform des Puppenspiels bewahren, nichts Aufgesetztes“, sagt von Falkowski. Im Gleis 1 gibt es deshalb weiterhin handgemachte Musik mit Zither oder Drehorgel, eine Fernbedienung fürs Licht, viele Puppen, zwei Hände, die sie bewegen und eine markante Stimme, die den „Darstellern“ ein bisschen Menschlichkeit einhaucht — wie immer.

Das aktuelle Programm ist unter wangener-puppentheater.de abrufbar.