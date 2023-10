So geht es bei den städtischen Gebäuden in Wangen weiter

Der Unterhalt ihrer zahlreichen Gebäude kostet die Stadt Wangen jedes Jahr viel Geld. Das für 2023 angesetzten Budget von zwei Millionen Euro wird auf gut 2,3 Millionen steigen, der Ansatz für 2024 liegt bei etwa drei Millionen Euro. Auf der städtischen To-Do-Liste stehen neben generellen Investitionen in Sicherheit und Brandschutz auch einige besondere Maßnahmen.

So soll die Fassade der Feuerwache am Südring saniert werden. Im Bereich der Schulen geht es ‐ zuzüglich zur allgemeinen Digitalisierung ‐ beispielsweise um Dächer an der Grundschule Neuravensburg und am Rupert-Neß-Gymnasium. Instandhaltung an der Ebnetschule steht ebenso auf dem Plan wie öffentliche Toiletten an der Eselmühle oder am Friedhof St. Wolfgang.

Kleinkindgruppe soll einziehen

Deutlich sichtbar wird das Thema „Gebäudeunterhalt“ derzeit in der Innenstadt. So wird das Frauentor aktuell saniert und gleichzeitig aufgehübscht für das Landesgartenschaujahr. Eingerüstet ist auch das Gebäude Lindauer Straße 2, dort werde die Fassade in Ordnung gebracht, wie OB Michael Lang erläutert.

Wie es danach mit dem Haus weitergeht, sei endgültig noch nicht geklärt und hänge mit dem früheren GEG-Gebäude im Adler-Quartier zusammen. Dieses hatte die Stadt jüngst zum Verkauf ausgeschrieben, und Lang berichtet von „einigen Interessenten“. „Sollte es mit einem Verkauf klappen, dann bleibt die Lindauer Straße 2 als Ausweichquartier“, sagt Lang. So sei bereits konkret geplant, dass dort unterjährig eine neue, an die Gottesacker-Kita angegliederte Kleinkindgruppe untergebracht werde: „Im Moment spricht viel dafür, das Gebäude weiter als Übergangslösung zu nutzen.“