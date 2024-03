Der Bau des Wangener Aussichtsturms am Schönbühlhang schreitet voran. Am Mittwoch sind weitere Seitenwände montiert und zusammengebaut worden. Damit sieht der Turm nun tatsächlich nach Turm aus. Der Turm soll ein Höhepunkt der Ende April startenden Landesgartenschau sein, war aber in der Bevölkerung umstritten.

Bereits Anfang des Jahres war die Bodenplatte für den Turm gebaut worden. Nun wurden die Wände mittels einer Hilfskonstruktion aufgebaut. Nach dem Rückbau des Hilfsgerüsts sollen bis Ende der Woche die von der Wangener Firma Biedenkapp hergestellten und bereits zur Baustelle gebrachten Teile der Wendeltreppe von oben her in das Bauwerk eingebaut werden. Auch die Aussichtsplattform obenauf fehlt noch.

So sah die Baustelle am Montag noch aus.