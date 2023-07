So fällt die Halbzeitbilanz bei der Herfatzer B32–Brücke aus

Halbzeit beim Neubau der Herfatzer B32–Brücke über die Untere Argen, und die Zwischenbilanz fällt laut den Verantwortlichen positiv aus: Die Arbeiten sind im Zeitplan, das Schwierigste ist geschafft und die Umleitungen funktionieren. Der Stand der Dinge zu einer vergleichsweise kleinen Baustelle, die aber weite Kreise zieht.

Wie die Vorgeschichte zur Herfatzer Brücke geht

Es war 2018, als bei einer Kontrolle der Herfatzer Brücke massive Mängel und Schäden festgestellt wurden, die wegen der eingeschränkten Tragfähigkeit einen baldigen Neubau unumgänglich machten. Dies vor dem Hintergrund, dass die aus dem Jahr 1947 stammende Brücke, über welche die regionale Hauptverkehrsader B 32 führt, täglich etwa 15.000 Kraftfahrzeuge, davon etwa 650 Lkw, aushalten muss.

Die Stahlträger der neuen Herfatzer Brücke sind eingesetzt, die Betonfertigteile werden aufgelegt. (Foto: Bernd treffler )

Eigentlich sollte der Neubau der Brücke über die Untere Argen bereits 2022 über die Bühne gehen. Damals war jedoch die Planung noch nicht so weit, sodass die Sanierung der Wangener Gallusbrücke um ein Jahr vorgezogen wurde. Wegen der befürchteten negativen Auswirkungen einer fast ganzjährigen Komplettsperrung der Bundesstraße durch den Neubau der Herfatzer Brücke forderte die Stadt eine benachbarte Behelfsbrücke über die Argen. Dies wurde jedoch vom Regierungspräsidium (RP) als federführende Behörde aus Platzgründen und wegen des hohen zeitlichen Zusatzaufwands bei der Genehmigung abgelehnt.

Was bisher an der Baustelle passiert ist

Die Arbeiten an der Herfatzer Brücke begannen am 27. Februar und sollen bis Mitte Dezember gehen. In den ersten beiden von insgesamt fünf Bauphasen wurden der Fahrbahnbelag entfernt, die seitlichen Betonwände der Widerlager abgebrochen und mittels Bohrpfählen die neuen Stützwände gegründet. Mit den aus Naturschutzgründen erst im Mai startenden Arbeiten im Uferbereich der Unteren Argen begann die Phase drei. Dabei wurde laut RP die alte Brücke innerhalb von 48 Stunden in Tag– und Nachtschichten abgerissen.

Entscheidend für den Fortschritt des Projekts ist die seit Anfang Juni laufende Phase vier, die Behörde spricht von einem „Meilenstein“. So wurden in den vergangenen beiden Monaten die neuen Widerlager hergestellt, die jeweils 35 Tonnen schweren Stahlverbundträger eingesetzt und in den letzten Tagen die Betonfertigteile aufgelegt.

Wir liegen auf den Tag genau im Zeitplan und sind jetzt unabhängig vom Fluss“, sagte RP–Projektleiter Andreas Strauß bei einem Ortstermin am 26. Juli.

Dies, obwohl sich die Arbeiten im verregneten Mai und wegen Hochwasser verzögert hatten. RP–Referatsleiter Kristian Siebert sprach davon, dass man mit dem „vollzogenen Brückenschlag nun Bergfest feiern“ könne.

Wie es bei der Brücke weitergeht

In der nun beginnenden, letzten Bauphase fünf gilt es, den Brückenüberbau und die Verbindungsteile zu den neuen Widerlagern zu betonieren. Nach dem Herstellen der beidseitigen Stützwände und dem Abdichten der Überbau–Abdichtungen werden die Brückenkappen und die restliche Ausstattungsteile der Brücke fertiggestellt. Abschließend erfolgt der Straßenbau samt Bankett– und Markierungsarbeiten.

Radfahrer werden künftig ebenfalls über die dazu an der Südseite verbreiterte Brücke geleitet. Die benachbarte, städtische Leitungsbrücke wird dann allein den Fußgängern vorbehalten sein. „Die Baustelle läuft sehr gut“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser, der sich in Herfatz über den Stand der Dinge informierte. „Wir werden unser Versprechen, bis Mitte Dezember fertig zu sein, mit großer Wahrscheinlichkeit einhalten.“ Geplant ist die Verkehrsfreigabe am 12. Dezember.

Welche Arbeiten an der B 32 anstehen

Im „Schatten“ des Brückenneubaus und der damit verbundenen Vollsperrung der B 32 liefen und laufen weitere Arbeiten. So wurde in den vergangenen Wochen auf einer Länge von 1,3 Kilometern die Fahrbahn der Bundesstraße zwischen Brücke und A96–Anschlussstelle Wangen–West in zwei Abschnitten erneuert. In diesem Zuge bekommt Herfatz in seiner Ortsdurchfahrt zwei barrierefreie Bushaltestellen und eine neue Fußgängerampel. Ab dem 7. August und wohl bis Mitte September soll dann die Fahrbahn der B 32 im Abschnitt zwischen Herfatz und dem Wangener Stadtteil Waltersbühl saniert werden, dabei werden auch die beiden Wittwais–Bushaltestellen umgebaut.

Mitte August startet der Umbau der Kreuzung B32/Siemensstraße in einen Kreisverkehr. Hierbei wird der Radweg entlang der B 32 stadtauswärts verlängert und ein Radschutzstreifen bis zum Ortsausgang angelegt. Damit Radler die Bundesstraße am Ortsausgang leichter queren können, wird dort eine Mittelinsel gebaut. So kann die Kernstadt künftig komplett auf Radwegen oder Radschutzstreifen durchquert werden. Die komplett vom Bund getragenen Kosten für den Brückenneubau betragen knapp 3,4 Millionen Euro, bei der Fahrbahndecke sind es fast 1,8 Millionen Euro.

Wie Umleitungen und Baustelle bewertet werden

Laut RP–Präsident Tappeser hat sich der Verkehr auf den Umleitungsstrecken „eingespielt“. Das liege auch an einigen nachträglichen Maßnahmen, um die Belastung der Anlieger zu reduzieren und deren Akzeptanz zu erhöhen. Beispielsweise die Fußgängerampel an der Bushaltestelle in Primisweiler, die Tempo 30–Zonen in der Leutkircher Straße und in Primisweiler oder die Parkflächen an der gesperrten B 32 östlich von Herfatz.

Wangens OB Michael Lang erinnerte trotzdem daran, dass der Kreis der von der Vollsperrung Betroffenen „riesengroß“ sei und nannte neben den Anliegern auch Gewerbe, Handel oder Pendler. Insofern war der Rathauschef, der sich zuvor vehement für eine Behelfsbrücke eingesetzt hatte, nun froh und dankbar, dass die Baustelle läuft und ein Ende der Verkehrsbelastung absehbar ist. „Alle Beteiligte tun das Menschenmögliche, um die Auswirkungen in Grenzen zu halten“, so Lang.