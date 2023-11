So fällt die erste Bilanz von Wangens größtem Hotel aus

Seit gut einem Jahr läuft das „4K Hotel“ in Wangen inklusive seiner Tagungsräume im Normalmodus, seit Oktober auch samt angeschlossenem Restaurant „Pauls“. Gelegenheit für eine erste Bilanz und die Frage, was der größte Beherbergungsbetrieb der Stadt für Wangen als Tourismusziel bedeutet.

Wie fuhr das „4K Hotel“ den Betrieb hoch?

Nach rund drei Jahren Bauzeit fiel am 1. Juni 2022 der offizielle Startschuss für das „4K Hotel“. In den folgenden Monaten hat die Eigentümerfamilie Kolb den größten Beherbergungsbetrieb Wangens „hochgefahren“. Im Herbst 2022 kam der Tagungsbetrieb hinzu, Ende des Vorjahrs begann das Restaurant „Pauls“ zunächst mit einem eingeschränkten Angebot und läuft seit dem 1. Oktober mit vollzähliger Besetzung in Küche und Service.

Heißt: Übernachtungsgäste, aber auch Auswärtige, können dort nun täglich frühstücken, von Montag bis Freitag Mittagessen und von Dienstag bis Samstag Abendessen, samt abendlichem Barbetrieb.

Welche Besonderheiten bietet das Hotel?

Der Gebäudekomplex auf dem Gelände des früheren Gasthofs Baumgarten an der Bahnhofstraße bietet 76 flexibel aufteilbare Zimmer in vier Kategorien: Standard- und Superior-Doppelzimmer, Suiten (mit zwei getrennten Zimmern) und sogenannte Longstay-Appartments (mit eingebauter Küchenzeile) für einen längeren Aufenthalt. Die Eigentümerfamilie bezeichnet das Haus als „Lifestyle-Hotel“ und meint damit beispielsweise die Digitalisierung und modernste Haustechnik.

Den Nachhaltigkeitsgedanken umsetzen wollen die Kolbs über Fotovoltaik auf dem Dach, die Geothermie zur Wärme- und Kälteerzeugung, einen Biomassetank für die ökologische Verwertung von Speiseresten und über das sogenannte „Greencleaning“ mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln, durch die Mensch und Natur geschont werden sollen.

Das Haus hat zwar keine Klassifizierung, „wir müssen uns aber vor einem Vier-Sterne-Hotel sicher nicht verstecken“, glaubt Peter Kolb. Die Preise für Übernachtung und Frühstück bei Einzelbelegung im Doppelzimmer beginnen bei 94 Euro in der Nebensaison und bei 150 Euro in der Hauptsaison. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt“, ist Julia Kolb überzeugt. Die 27-jährige Bachelorandin in Hotelmanagement mit internationaler Erfahrung in der Branche leitet ‐ neben dem familieneigenen Riva-Hotel in Konstanz ‐ auch das „4K Hotel“ in Wangen.

Welche Rolle spielt das Restaurant „Pauls“?

Das „Pauls“, für das in der Branche bekannte Küchen- und Restaurantchefs geholt wurden, läuft seit Oktober im Vollbetrieb. Ziel der Eigentümerfamilie ist es auch hier, „einen überregionalen Bekanntheitsgrad zu erlangen“, sagt Peter Kolb. Geboten werde eine „internationale Küche mit regionaler Prägung“. Neben Frühstück, Mittag- und Abendessen verköstigt das Restaurant auch die Tagungsgäste.

„Das Essen spielt hier eine entscheidende Rolle, muss auf einem entsprechenden Niveau sein und zum gesamten Betrieb passen“, so Kolb weiter. Angesichts der geplanten Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen hofft der Wangener, das überregionale Gästepotenzial nicht nur weiter zu heben, sondern auch zu halten. Genauso wichtig sei ihm, dass „das ,Pauls’ auch für Wangener zugänglich ist“.

Ist der Fachkräftemangel beim „4K“ ein Thema?

Im „4K Hotel“ ‐ die vier Ks sollen für Komfort, Kreativität, Kommunikation und Kompetenz stehen ‐ arbeiten insgesamt 40 Beschäftigte in den Bereichen Service, Reinigung, Rezeption und Küche. „Die Mitarbeiter kommen ausschließlich aus Wangen und der Region, wir haben keine Fremdfirmen“, sagt Julia Kolb. Als Haus auf einem gewissen Niveau tue man sich vielleicht leichter, Fachkräfte zu finden. Doch: „Die Herausforderung ist eher, die richtigen Leute zu finden.“

Wie lief das erste Jahr im Vollbetrieb?

Mit der Auslastung des Hotels im ersten Jahr sind die Kolbs „zufrieden“. Im Sommer seien es in erster Linie Freizeitgäste gewesen, im Winter waren es vor allem Businessgäste von hiesigen Firmen. Grundsätzlich setzt das Hotel auf eine breitgefächerte Klientel: Wochenendgäste, Durchreisende, Familien, länger verweilende Urlauber ‐ egal ob Singles, Paare oder Familien ‐ und eben Geschäftsreisende und Unternehmen.

Wie profitiert Wangen von dem großen Hotel?

„Wangen partizipiert stark, weil wir große Gruppen aufnehmen können“, sagt Peter Kolb. So werde voraussichtlich im kommenden Jahr eine internationale Firma das komplette Hotel für mehrere Tage belegen. Weil sich das „4K“ in seinem Angebot bei Hotel und Restaurant von anderen Anbietern unterscheide, profitiere Wangen auch in touristischer Hinsicht.

Das Hotel biete „räumlich und strukturell die Möglichkeit, Schulungen, Firmenevents und Feiern aller Art durchzuführen“, auch für Einheimische, die zudem auch die Bar und das Restaurant besuchen könnten, ergänzt Wangens Gästeamtsleiterin Belinda Unger. Und: Bar und Restaurant im Haus könnten für manche Gäste „buchungsentscheidend“ sein und würden das gastronomische Angebot in der Stadt erweitern. „Durch alle diese Gründe kommen Gäste zu uns in die Stadt, die wir sonst wahrscheinlich nicht hätten, weil wir für deren Ansprüche kein Angebot hätten.“

Was hat es mit dem Weihnachtsmarkt vor dem Hotel auf sich?

Die Hütten vor dem Haupteingang des „4K“ stehen schon seit einigen Tagen, losgehen wird es mit der „Weihnachtswelt“ am 24. November. Der kleine Weihnachtsmarkt hat vor den Festtagen immer freitags und samstags und zusätzlich am Nikolaustag zwischen 16 und 21 Uhr geöffnet. Angeboten werden laut Hotel neben Speisen und Getränken auch Kunst, Handwerk, Kräuter und Gewürze. „Wir sehen uns als Ergänzung zum städtischen Weihnachtsmarkt“, sagt Peter Kolb. Gäste könnten ein paar gemütliche Stunden erleben und dabei auch Hotel und Restaurant kennenlernen.