So bewerten Wangener Ratsfraktionen den Test zur autofreien Altstadt

Die vier Testwochenenden zur autofreien Wangener Altstadt haben ein höchst unterschiedliches Echo erzeugt. Während Handel und Gastronomie die „Testphase zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs“ — so die offizielle Bezeichnung — überwiegend negativ sehen, gab es in der Bürgerschaft unterschiedliche Reaktionen. Doch wie bewerten die Ratsfraktionen den städtischen Versuch, den damaligen Beschluss nach einem Antrag der GOL umzusetzen? Die SZ hat nachgefragt.

So bezieht die CDU Stellung

„Wir als CDU wollten diese Testphase nicht“, sagt Stadtrat Christian Natterer und sieht sich nun wegen der „sehr starken Umsatzeinbrüche im Einzelhandel und in der Gastronomie“ bestätigt. Die Innenstadt sei ähnlich wie bei der Sperrung der Schmiedstraße 2008 „sehr schwach frequentiert“ gewesen, zwei der vier Wochenenden seien zudem wegen der Großveranstaltungen wie dem Kinderfest nicht repräsentativ. Beim Handel sind laut Natterer „nahezu durchgängig Kritik und Ängste zum Vorschein“ gekommen: „Das bisher funktionierende Innenstadtgefüge kam ordentlich durcheinander.“

Wangen habe bereits einen ausreichend großen Fußgängerbereich, und die Altstadt brauche diese Durchfahrtsschleifen. „Gerade auch um ältere Bürger und Menschen mit Handicap, aber auch grundsätzlich, um die Leute im Zentrum abzusetzen“, so der CDU–Rat weiter. Und er fordert, das kostenlose Parken am Samstag zu beenden. „Dies führt zu weniger Frequenz und noch mehr Suchverkehr. Außerdem wäre ein Verkehrsleitsystem für die Altstadt nicht schlecht.“

Für den Einzelnen sei es ein „Luxusproblem“, ob er mit dem Rad oder mit dem Auto in die Stadt komme. „Kein Luxusproblem ist es allerdings, wenn ich als Händler oder Gastronom von Kundenfrequenz leben muss“, sagt Christian Natterer. „Und diese Frequenz findet nun mal großteils mit dem Auto statt.“ Mit der Testphase hätten die Befürworter den Händlern und Gastronomen insgesamt einen Bärendienst erwiesen. Deshalb lehne die CDU „eine künftige Sperrung der Altstadt, egal in welcher Form, definitiv ab“. Das Thema müsse „schnell politisch abgeräumt werden, um weitere Verunsicherungen bei Gewerbetreibenden, Kunden und Altstadtbewohnern zu vermeiden“.

Diese Meinung hat die GOL

Laut Doris Zodel ist die Resonanz der Passanten zur Testphase am eigenen Stand „überwiegend positiv“ gewesen, bei einer Stichprobe im Einzelhandel habe es unterschiedliche Reaktionen gegeben. Grundsätzlich findet es die GOL–Sprecherin „gut, dass wir den Test gemacht haben“, auch um die „Probleme zu erkennen“. Nur so könne man jetzt Fragen wie „Was sollte anders laufen?“ oder „Wie kann eine Lösung aussehen?“ beantworten. Ideen hierfür hat Doris Zodel bereits: Notfälle müssten künftig zu den Apotheken kommen können, und Zulieferer müssten ebenso in die Altstadt reinfahren können wie Bewohner zum Be– und Entladen. Und dass der Stadtbus während der Testwochenenden draußen blieb, sei „nicht gut angekommen“. Zodel will deshalb auch nicht von einer „autofreien“, sondern von einer „autoarmen“ Altstadt reden.

Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten, wie eine solche „autoarme Altstadt“ aussehen kann, will die GOL–Fraktionssprecherin die Händler mit ins Boot holen. In den Gesprächen soll es etwa um klare Regelungen gehen, darum, wie man mehr Parkplätze für Fahrräder und behinderte Menschen schafft oder um Innenstadtflächen, auf denen sich Händler entwickeln können, um so die Altstadt mehr zu beleben. „Wir würden auf jeden Fall das Ziel einer autoarmen Altstadt weiterverfolgen und hier dranbleiben“, sagt Zodel. „Das ist eben die Zukunft, dass sich diejenigen, die da unterwegs sind oder da wohnen, sich dort künftig wohlfühlen müssen.“ Das „Wie“ müsse man besprechen und dafür einen Konsens finden.

So denken die Freien Wähler

„Der Test war eine Hauruckaktion, aber nicht durchdacht“, findet Ursula Loss, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler und kann dem Test doch auch Positives abgewinnen. „Er hat an einigen Stellen Problematiken aufgezeigt, die man sonst nicht gesehen hätte.“ Loss denkt dabei an den Bauhofaufwand, den der Auf– und Abbau der Sperrungen mit sich brachte, aber auch den Pflegedienst, der eine Sondergenehmigung gebraucht hätte. Mit Sondergenehmigungen wollten die Freien Wähler aber nicht anfangen, zu komplex. „Der Tenor ist klar: Wir sind gegen die autofreie Altstadt“, so Loss.

Immerhin gebe es mit der Herrenstraße und dem Rathausbereich schon eine Fußgängerzone. Zudem hätten das Schritttempo und die kleineren Busse ja bereits Beruhigung gebracht. Als Rückmeldung nehme sie auch mit, dass die Außenbestuhlung der Gastronomie voll sei, egal ob mit oder ohne Autoverkehr drum herum. „Diejenigen, die vom Abholservice abhängig sind, müssten aufgeben“, sagt sie zur Gastronomie in einer autofreien Altstadt.

„Es müssen Pflegebedürftige hingefahren werden können und hinterher einen Kaffee trinken und mit Hilfe noch kleine Besorgungen erledigen“, gibt Loss ihre Vorstellung von der Zukunft der Altstadt an. Eine Frage sei allerdings, ob eine Oberstadt– und eine Unterstadtzufahrt möglich seien, sodass man den Eselberg autofrei halten könne. Zudem schlägt sie vor, das Parken in der Altstadt samstags bis 14 Uhr kostenpflichtig zu gestalten und die maximale Parkdauer zu verkürzen für mehr Fluktuation. Wenn die Leute wüssten, „es kostet richtig Geld und ich kann nicht lange dort parken, zusätzlich zum Schritttempo“, dann passe es.

Das ist die Position der SPD

„Unglücklich fand ich, dass man Lieferverkehr, Hohl– und Bringdienst ausgeschlossen hat. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders“, zieht Alwin Burth, Vorsitzender der SPD–Faktion im Wangener Rat, sein Fazit zum Test. Die Idee sei schließlich, den Parksuchverkehr aus der Altstadt heraus zu bekommen, und nicht, dass gar keiner mehr rein fahren dürfe.

Er habe sich an den meisten autofreien Tagen ein Bild gemacht. „Sonntags war die Stadt sehr leer, aber das liegt halt auch daran, dass die Wirtschaften zu haben“, sagt er. An Samstagen habe er den Unmut der Händler vor allem in der Schmiedstraße mitbekommen. Die Stadt wäre in etwa gleich belebt gewesen, wie sonst auch, nur eben mit weniger Autos, die durchfuhren.

„Komplett autofrei, das wird nicht funktionieren, und das macht auch niemand mit“, ist Burth überzeugt.

„Alles raus“ sei auch nie das gewesen, was sich die SPD–Fraktion vorgestellt habe. Der Test sei „konzeptionell nicht gut gemacht“ gewesen, „jeder muss doch zu seinem Haus kommen können“. Burth kann sich vorstellen, autofreie Wochenenden auch im kommenden Jahr wieder zu machen, aber „ohne diesen Absolutismus, dass keiner mehr reinfahren darf“. Stattdessen könne man die öffentlichen Parkplätze sperren. Ihm schwebt dabei vor, was er selbst an einem Wochenende in Zürich erlebte. Dort dürfe man zum Einquecken ins Hotel in die Altstadt fahren, müsse aber außerhalb parken. „Das wird kontrolliert und funktioniert.“

Von der FDP war urlaubsbedingt kein Statement zu bekommen.

Wie es jetzt weitergeht

Die Stadt Wangen will die Testphase nun auswerten und bis Herbst Vorschläge ausarbeiten. Man habe, so ist aus dem Rathaus zu erfahren, bereits zahlreiche Rückmeldungen über die vier Wochenenden hinweg sammeln und Stimmen vor Ort aufgreifen können. Weitere Umfragen seien daher nicht geplant. Da man am Ende eine qualitative Aussage treffen wolle, würden allerlei Stimmen berücksichtigt, egal, ob es sich dabei um Anwohner, Einzelhandel, Gastronomie, Wangener Bürger oder Touristen handele.