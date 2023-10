Slowenische A-capella-Gruppe kommt nach Wangen

Das Ingenium Ensemble aus Slowenien ist bei den Wangener Altstadtkonzerten am Freitag, 13. Oktober, zu Gast. Das A-cappella-Sextett präsentiert dem Publikum in der Kirche St. Martin mit „Journey of Life“ eine musikalische Lebensreise, von Geburt, Jugend, Familiengründung bis hin zum Tod und darüber hinaus. Sechs musikalische Stationen des Lebens verbinden dabei geistliche und weltliche Musik. Es erklingen neben Volksliedern und populären Stücken aus Slowenien unter anderem Werke von Johann Christoph Bach, Billy Joel, Eric Whitacre, Orlando di Lasso, Henri Dumont und Giovanni Gastoldi.

Das Ingenium Ensemble wurde 2009 gegründet. Das Repertoire des A-cappella-Sextetts kennt kaum Grenzen und reicht von der geistlichen Musik der Renaissance über die Romantik bis hin zum Jazz- und Popsong. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Arrangements slowenischer Volkslieder sowie Kompositionen junger, zeitgenössischer Komponisten aus Slowenien.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen (Telefon: 07522 74211; Mail: [email protected]) oder online bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro. Informationen zu den verschiedenen Abonnements, auch kombiniert mit Kleinkunst-Veranstaltungen, gibt es beim Amt für Kultur und Sport (Telefon: 07522 74241; Mail: [email protected]).