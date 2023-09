Nach den Sommerferien lädt Matthias Kiefer, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Wangen, wieder zu den „Sing’-mal–wieder“– Chorprojekten ein. Gesungen werden alte und neue Musik, Psalmen und Chorsätze zum Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“. Das erste Projekt startet am Donnerstag, 14. September, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Bahnhofplatz, nach zwei weiteren Proben donnerstags soll das Geprobte am 1. Oktober um 10 Uhr im Erntedankgottesdienst in der Friedenskirche Amtzell erklingen.

Danach folgt ein Kurzprojekt mit einer einzigen Probe am Samstagnachmittag, 7. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Wittwaiskirche in der Siebenbürgenstraße für den Gottesdienst am Tag danach, also den 8. Oktober um 10.45 Uhr ebenfalls in der Wittwaiskirche. Die Samstagsprobe wird durch eine Kaffee– und– Kuchen– Pause unterbrochen.

Ein ganz besonderes Projekt startet dann am 19. Oktober um 19.30 Uhr wieder im Gemeindehaus am Bahnhofplatz mit dem Magnificat von Antonio Vivaldi. Zu dem Text des „Lobgesangs der Maria“ aus dem Lukasevangelium kommt die Musik des großen Meisters des italienischen Spätbarock, mit Solisten, Oboen und Streichern. Dieses soll am 1. Advent, dem 3. Dezember um 10 Uhr im Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche erklingen. Die weiteren Proben finden dann immer donnerstags 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt, Probentag (bei Bedarf) und Generalprobe am 2. Dezember. In Absprache mit dem Kantor sind für Profiblattsänger und „Schon–Siebenmal–Gesungen“-Leute auch weniger Proben möglich.

Anmeldung