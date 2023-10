Siege für die Mannschaften des TTC Wangen

Der TTC Wangen startete beim 9:3 gegen den TSG Lindau-Zech in der Tischtennis-Landesklasse mit starken Doppeln in die Begegnung. Kunert/Halder hatten gegen Rupflin/Patzer beim 3:0-Sieg überhaupt keine Probleme. Für Schermer/Kunstmann hingegen sah es nach dem Verlust des ersten Satzes zunächst nicht gut aus, sie konnten jedoch zulegen und sicherten sich die nächsten drei Sätze zum Erfolg. Keine Chance hingegen hatten Sohler/Kunkel beim überaus deutlichen 0:3 gegen Meister/Katzmann.

Simon Kunert überzeugte danach im Match gegen Ulrich Kunstmann mit einem souveränen 3:0-Sieg. Recht kurzen Prozess machte auch Stefan Halder mit Rajko Schermer. Er setzte sich mit 11:7, 11:6 und 14:12 durch.

In der Mitte gewann Martin Stocker anschließend sein Spiel gegen Gerhard Meister ungefährdet in drei Sätzen. Stefan Rupflin musste sich allerdings Philipp Sohler im anschließenden Match 1:3 geschlagen geben.

Im unteren Paarkreuz hatte Marcel Kunkel im Spiel gegen Björn Patzer mit 3:1 die Nase vorn und steuerte somit ebenfalls einen Zähler für sein Team bei. Das Einzel zwischen Andreas Fricker und Patrick Katzmann endete mit 2:3 Sätzen für die Gäste.

Spannendes Duell an Position eins

Im Spitzenduell der nominell besten Spieler gewann Simon Kunert knapp aber verdient im fünften Satz gegen Rajko Schermer. Hier bekamen die Zuschauer einige spektakuläre Ballwechsel zu sehen. Stefan Halder trumpfte in der Folge gegen Ulrich Kunstmann auf und unterstrich seine gute Form mit einem 3:2-Erfolg.

Kaum Gegenwehr bekam anschließend Martin Stocker von Stefan Rupflin bei seinem 11:8-, 11:3-, 11:6-Sieg. Am Ende stand ein sehr verdienter 9:3-Heimerfolg gegen die Lindauer.

Und auch die dritte Mannschaft des TTC Wangen konnte am Wochenende einen Erfolg feiern. Beim 9:5 in der Halle der TSG Bad Wurzach war vor allem Klaus Hösch tonangebend, der all seine Partien gewann.

Nach den Doppeln hatte es 2:1 für Wangen gestanden. Das gut aufgelegte Spitzenpaarkreuz mit Reinhard Harnoß und Jo Wiedermann holte drei Punkte, in der Mitte und auch im hinteren Paarkreuz wurden jeweils zwei Punkte eingefahren, so dass am Ende ein nie gefährdeter Sieg für die Allgäuer stand.