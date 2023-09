Sieg zum Saisonauftakt

Beim Auftaktwettkampf in der dritten Bundesliga Süd gewann die TG Wangen/Eisenharz bei der KTV Hohenlohe mit 43:34. Bester Turner war Manuel Drechsel.

Da die KTV seit mehreren Jahren in der Nordstaffel der 3. Liga an den Start ging und dementsprechend lange schon kein Wettkampf mehr gegen dieses Team geturnt wurde, fiel die Einschätzung des Gegners extrem schwer. Es war klar, dass der Gegner, welcher von vier ausländischen Gastturnern unterstützt wird, nicht zu unterschätzen ist. Dennoch fuhren die Allgäuer mit hohen Erwartungen nach Hohenlohe. Gedämpft wurden diese zu Beginn des Wettkampfes am Boden und am Pauschenpferd, an welchem sich die TG viele Fehler leistete. Das Ziel, sich bereits in der ersten Hälfte deutlich vom Gegner abzusetzen, wurde damit verfehlt.

Mit geringem Vorsprung ging es schließlich dennoch in die Halbzeit, da an den Ringen vier stabile Übungen gezeigt wurden. Wie zu erwarten, konnte die KTV am Sprung Punkte gut machen, sodass es nach vier geturnten Geräten 28:28-Unentschieden stand. Starke Leistungen am Barren führten zu einem Vorsprung von fünf Scorepunkten vor dem Reck. Am Königsgerät zeigte die Mannschaft starke Nerven. Durch weitere vier solide Übungen konnte die TG den Vorsprung auf 43:34 ausbauen. Mit diesem Endstand stand der erste Sieg der Saison fest.

14 der 43 Punkte gingen auf das Konto von Manuel Drechsel, der an diesem Tag das T-Shirt für den besten Scorer mit nach Hause nehmen durfte. Nach dem ersten Wettkampf befindet sich die Mannschaft auf Tabellenplatz zwei hinter der TG Allgäu, dem Zweitligaabsteiger aus dem Kemptener Raum. Motiviert fiebern die Turner der nächsten Begegnung entgegen, wenn am kommenden Samstag das KTT Heilbronn zu Gast in die Ebnethalle nach Wangen kommt. Wettkampfstart ist um 15 Uhr.