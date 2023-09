Sia Korthaus und ihr „Kreis der Bekloppten“ kommen nach Wangen

Sia Korthaus kommt mit dem Kabarett „Im Kreise der Bekloppten“ am Samstag, 30. September, um 20 Uhr in die Häge-Schmiede nach Wangen. Dabei blickt sie auf 25 Jahre Solokabarett zurück.

Da kommt einiges an Blödsinn zusammen! Alles begann auf einer kleinen Insel im Atlantik. Dort pferchte Sia deutsche Urlauber in einen Raum, nicht größer als eine Abstellkammer, um an ihnen ihr erstes Soloprogramm zu testen. Mit Erfolg! Denn von einer Insel kommt man nicht so schnell weg.

Mittlerweile geht Sia nach drei Duos und acht Soloprogrammen in Deutschland in die neunte Runde. Gott sei Dank spielt sie mittlerweile in größeren Räumen, so dass nicht nur das Publikum mehr Platz hat, sondern auch Sia ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst zeigen kann: Schauspiel, Gesang und Tanz im fliegenden Wechsel, und sie ist dabei irre komisch. Viele liebgewonnene Figuren tauchen wieder auf, unter anderem Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt, Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg, und die tabulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt.

Karten