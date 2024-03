In der Fußball-Kreisliga A3 hatte Beuren/Rohrdorf keine Chance gegen Neuravensburg. Tabellenführer Scheidegg holte nur einen Punkt.

Am Sonntag trat die SGM Beuren/Rohrdorf in der Fußball-Kreisliga A3 auswärts gegen den SV Neuravensburg auf dem Kunstrasenplatz in Wangen an und kam beim Tabellendritten mit 0:3 unter die Räder.

In den Anfangsminuten konnte die SGM einen leichten Feldvorteil erspielen und kam zu viel Ballbesitz. Was zum Erfolg fehlte, war der letzte Pass in die Spitze. Neuravensburg hingegen lauerte auf Fehlpässe, um diese mit schnellem Direktspiel über wenige Stationen zu bestrafen, wie in der elften Minute, als Levin Leonhardt einen lehrbuchmäßigen Konter am kurzen Pfosten eiskalt vollstreckte.

In der Folge begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, die besseren Chancen hatte aber der SVN. In der 33. Minute landete ein zu kurz geratener Befreiungsschlag des Gäste-Torhüters auf dem schwächeren linken Fuß von Markus Berle. Dieser fackelte dieser nicht lange, nahm den Ball aus der Luft und versenkte ihn aus etwa 30 Metern im gegnerischen Tor. Neuravensburg ging mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich die beiden Mannschaften größtenteils gegenseitig. Es dauerte bis zur 83. Minute, bis der SVN mit seinem dritten Tor das Spiel endgültig entschied und den 3:0-Endstand herstellte. Dominik Kuhn schloss einen selbst eingeleiteten Angriff mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze aus ab.

Die SGM konnte nicht einmal im Ansatz an die gute Vorstellung der Vorwoche in Waltershofen (5:1) anknüpfen. Nächste Woche sollen deshalb gegen den Tabellenvorletzten TSV Stiefenhofen unbedingt drei Punkte her.

Kißlegg siegt dank starker Offensive

Die SG Kißlegg ist Tabellenvierter und hat mit jetzt 60 Toren den besten Angriff der Liga. Vier Spiele in Folge hatten die Westallgäuer nicht verloren, und dank eines 4:1-Siegs gegen den TSV Röthenbach kam noch ein fünftes hinzu. Röthenbach ist mit nun 18 Punkten auf dem elften Platz zu finden und möchte nicht weiter in den Abstiegssumpf gezogen werden.

Auf schwerem Geläuf brachte eine Standardsituation das 1:0 in der 19. Minute, allerdings für die Gäste. Yannick Spohn verwandelt einen direkten Freistoß unten rechts. Im weiteren Verlauf übernahm die SG Kißlegg dann das Spiel. In der 27. Minute fasste sich Marcel Schneider ein Herz und knallte den Ball aus etwa 23 Metern an den Querbalken. Nur drei Minuten später fiel dann der Ausgleich. Maik Aschenbrenner konnte sich gegen vier Verteidiger durchsetzen und zu Niklas Bank passen, der das Spielgerät nur noch einschieben musste.

Zur zweiten Halbzeit kam Kißlegg erneut besser aus der Kabine. Bank spielte in der 51. Minute einen traumhaften Steilpass auf Niclas Weber, der den Ball durch die Beine von Sven Kimmerle ins Netz schob. Und auch beim 3:1 sah der Röthenbacher Keeper unglücklich aus: Außerhalb des Sechzehners schätzte er einen langen Ball falsch ein, den sich Niclas Weber erkämpfte und zu Maik Aschenbrenner spielte, der ihn ins ins leere Tor schoss (69.). In der 87. Minute konnte der starke Weber dann nur durch ein Foul gestoppt werden. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Marcel Schneider sicher und erzielte damit den 4:1-Endstand.

Tabellenführer kommt nur zu Unentschieden

Ligaprimus FC Scheidegg kam beim Achten SV Eglofs nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Bereits in der fünften Minute versenkte Christian Reischmann nach einem Foul an Pascal Rasch den fälligen Elfmeter zum 1:0 für die Hausherren. Der Ausgleich folgte nicht viel später: Jonas Karrer wurde angeschossen, der Ball trudelte in Zeitlupe ins Tor. (10.). Noch kurioser war dann die erneute Führung für Eglofs: Nach einem Befreiungsschlag wollte Anton Fäßler den Ball zu seinem Torwart köpfen - der war jedoch aus dem Tor gekommen, so dass die Kugel an ihm vorbei ins leere Tor rollte. Zum 2:2-Endstand fand eine Flanke von Julius Hofmann schließlich Phillip Jahn, der aus sieben Metern ins kurze Eck abschließen konnte.

Keine Tore in Amtzell

In der mittleren Tabellenregion trennten sich der Tabellenneunte SV Amtzell und der Sechste SV Aichstetten schiedlich-friedlich nach einem ebenso torlosen wie unspektakulären 0:0 und bestätigten damit ein paar Statistiken: Aichstetten hat nun das fünfte Spiel in Folge nicht verloren und Amtzell konnte im vierten Spiel hintereinander keine drei Punkte einfahren.