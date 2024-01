War es eine Vergewaltigung? Ja oder nein? Einmal mehr hatte das Amtsgericht Wangen über einen Fall zu entscheiden, bei dem Aussage gegen Aussage stand. Zur Anzeige kam der Vorfall, der sich im Sommer 2022 in der Allgäustadt ereignet haben soll, erst Monate nach dem Geschehen, weil sich die junge Frau dann ihrem Ex-Freund anvertraute. Der - selbst Polizist - reichte die Sache an seine Kollegen weiter.

Bei den folgenden Ermittlungen im Frühjahr 2023 hörten die Polizeibeamten zwei völlig unterschiedliche Schilderungen des Geschehens, mehr war nicht mehr zu finden. Einzige Übereinstimmung: Es habe einen gemeinsamen Spaziergang der jungen Frau mit dem Angeklagten gegeben.

Die 28-Jährige gab an, der Spaziergang habe Ende September/Anfang Oktober stattgefunden. Der Beschuldigte sagte aus, dass der Spaziergang am 20. August stattgefunden habe, was angesichts eines entsprechenden Chatverlaufs dem Gericht plausibel erschien.

Mögliches Opfer: „Es ist alles weg“

Während des Treffens – so die junge Frau – habe der heute 32-Jährige erst versucht, sie zu küssen, dann habe er es geschafft, ihr die Hose herunterzuziehen und schließlich trotz ihres Neins und Wehrens den Geschlechtsverkehr zu vollziehen.

Der Angeklagte wiederum beteuerte: „Ich habe ihr nichts angetan.“ Während die Betroffene bei der Polizei noch recht präzise Angaben über den Hergang gemacht hatte, konnte sie sich vor Gericht häufig nicht mehr an Einzelheiten erinnern oder machte widersprüchliche Aussagen.

Es ist alles weg und ich will darüber auch nicht weiter nachdenken, erklärte die als Zeugin geladene Frau ihre Erinnerungslücken.

So wusste sie auch nicht mehr, ob sie nach dem Vorfall mit dem Angeklagten, den sie seit Jahren kannte, noch Kontakt hatte. Der wiederum konnte das nachweisen und übergab zum Lesen der Chatverläufe dem Gericht immer wieder bereitwillig sein Handy.

Staatsanwalt: „Stehen vor einem Problem“

Schließlich fasste der Staatsanwalt die Verhandlung mit den Worten zusammen, „Wir werden es nicht aufklären können.“ Es handele sich um eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Situation. Ein Dilemma für das Amtsgericht, denn vom Bundesgerichtshof sind sehr hohe Anforderungen an die Glaubhaftigkeit der Aussagen eines Zeugen oder einer Zeugin gestellt worden, um zu einer Verurteilung des Beschuldigten zu kommen.

Dazu stellte der Staatsanwalt fest: „Da stehen wir vor einem Problem, weil wir nicht beurteilen können, ob es ein tatsächliches Geschehen gab oder eine erfundene Geschichte ist.“

Sowohl Staatsanwalt als auch der Anwalt des Beschuldigten sowie das Gericht selbst hatten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der 28-Jährigen. Und so begründete das Gericht schlussendlich den Freispruch des Angeklagten damit, dass es keine „objektiven Beweise“ gegeben habe und ein Tatnachweis nicht ohne Zweifel zu erbringen gewesen sei.