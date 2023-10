Schwarzkopf trifft auf großen Namen

Timo Schwarzkopfs letzter Profiboxkampf liegt bereits ein Dreivierteljahr zurück. Sein nächster hätte eigentlich im Juni über die Bühne gehen sollen, wäre sein Kontrahent Jose Osado nicht wegen eines positiven Dopingtestes vom spanischen Verband gesperrt worden. Nun aber geht es für den 32-jährigen Wangener wieder in den Ring. Angefragt hat kein Geringerer als der Brite Harlem Eubank, Neffe des einstigen Mittel- und Supermittelgewichtlers Chris Eubank, einer Boxlegende der 80er- und 90er-Jahre.

18 Kämpfe hat Harlem Eubank bereits bestritten. Alle hat er gewonnen, sieben davon durch K.o. „Ungeschlagene Gegner sind immer gefährlich“, sagt Timo Schwarzkopf und weist auf die Schnelligkeit des Briten hin.

Gekämpft wird in Eubanks Heimatstadt Brighton in einem WBO-Global-Duell. Schwarzkopf ist überzeugt: „Das wird ein Kampf auf Weltklasseniveau.“ Mit 1,73 Meter ist Eubank ein paar Zentimeter größer als der Wangener. Auch die Statistiken sprechen nicht unbedingt für ihn. Seine Bilanz weist 22 Siege aus, aber auch fünf Niederlagen. „So einen Kampf muss man annehmen, wenn man ihn angeboten bekommt. Das ist ein Muss“, betont Schwarzkopf. Und wer den 32-Jährigen kennt, weiß, dass er nicht nur zum Geldverdienen auf die Insel fliegen wird: „Ich habe mich schon immer den Besten gestellt und will gewinnen.“

Neue Trainingsmethoden sollen den Erfolg bringen

Unter seinem neuen Trainer Georg Bramowski und mit Sparringspartnern hält er sich derzeit im Boxzentrum im Snow Dome Bispingen bei Hamburg auf. „Das Training ist knallhart und anders, als ich es bisher kannte. Das wird sich auszahlen“, ist er sich sicher. Am 6. November, vier Tage vor dem Duell, wird der Wangener dann nach Brighton reisen, um sich vor Ort auf den Kampf einzustellen. Das harte Aufbautraining wird dann Geschichte sein. Ob es sich ausgezahlt hat, das werden Schwarzkopf und sein Team am 10. November wissen. Zumindest gedanklich hat sich Schwarzkopf schon auf Eubank eingestellt und einen Plan im Kopf: „Ich knock ihn aus!“