Schon 6000 Dauerkarten für Landesgartenschau in Wangen verkauft

Das Interesse an der Landesgartenschau im kommenden Jahr in Wangen ist bereits jetzt groß. Rund drei Monate nach Verkaufsstart der Dauerkarten sind bereits 6000 Langzeittickets vergriffen.

OB Michael Lang und Gartenschau-Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser zeigen sich mit diesem Zwischenergebnis knapp fünf Monate vor der Eröffnung der Großveranstaltung am 26. April zufrieden. Ziel ist es, etwa 12.000 Dauerkarten an den Mann oder die Frau zu bringen. Nahezu fest eingepreist werden können zusätzlich übrigens 3000 weitere Tickets. Denn die rund 1000 ehrenamtlichen Helfer erhalten im Frühjahr rabattierte Tickets und 2000 Schüler gänzlich kostenlose, so der OB.

Eintritt für bis zu 2500 Veranstaltungen

Die Dauerkarten berechtigen an allen 164 Tagen zum Eintritt auf das Gartenschau-Gelände. Im Preis inbegriffen sind außerdem alle 2000 bis 2500 geplanten Veranstaltungen. Einzige Ausnahme sind fünf Top Acts, für die Inhaber der Langzeittickets aber 20 Prozent Ermäßigung erhalten.

Inzwischen ist auch der Verkauf von Tageskarten losgegangen. Sie sind seit Samstag in den Verkaufsstellen im Wangener Gästeamt und in der städtischen Bücherei sowie im Ende der Woche aufgestellten neuen und damit zweiten Milchpilz auf dem Festplatz am Aumühleweg zum Preis von 19 Euro erhältlich. Die Tickets gibt es auch als Gutscheine, die vor dem Eintritt aufs Schaugelände in Gutscheine eingelöst werden können.

Auch Karten für zwei Tage erhältlich

Darüber hinaus gibt es inzwischen auch Zwei-Tageskarten. Sie kosten 30 Euro, sind nicht übertragbar und berechtigen eine Person zu zwei Besuchen innerhalb von 14 Tagen.

Weitere Infos zu den Eintrittskarten unter lgswangen2024.de