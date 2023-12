Das schneereiche Wochenende und der seither herrschende Frost könnten die Zeitpläne für drei große Verkehrsbaustellen im Raum Wangen ins Wanken geraten lassen. Denn Stand Montag ist nicht sicher, ab wann die momentan ruhenden Arbeiten wieder aufgenommen werden können. Dabei geht es um drei Baustellen, deren Ende viele Verkehrsteilnehmer wahrlich herbei sehnen: der Neubau der Herfatzer Brücke, der Kreisel an der bisherigen Waltersbühl-Kreuzung und die Linksabbiegespur auf der Landesstraße 320 zwischen Stadtkern und Lottenmühle.

Vor allem der Schnee ist ein Problem

Eigentlich fehlt überall nur noch das berühmte Tüpfelchen auf dem I, es geht also lediglich um noch zu erledigende Restarbeiten, zum Beispiel in Form von Asphaltierungen und Markierungen. So am Waltersbühl. Zwar wurde am Kreisel selbst in der vergangenen Woche die letzte Schicht aufgebracht. Bis dahin nicht erledigt werden konnte der Bereich auf der B32 Richtung Haidösch, so Martin Jörg aus der Tiefbauverwaltung der Stadt Wangen, die die Kreuzung in den vergangenen Monaten hatte umbauen lassen. „Und markiert werden sollte ja auch noch“, ergänzt er.

Asphaltieren und Markieren ist derzeit aber nicht möglich - wobei die am Wochenende nieder gegangenen Schneemassen laut Jörg mehr Probleme bereiten als der Frost. Denn selbst bei Temperaturen von minus zwei oder minus drei Grad könnten Schichten auf die Straße aufgebracht werden. Liegt aber - wie jetzt - viel Schnee, geht nichts.

An der Brücke ist die nächste Woche entscheidend

Eine Prognose, wann der Kreisel fertig wird, will er deshalb aktuell noch nicht wagen. Hoffnung machen aber die für die kommenden Tage vorhergesagten, etwas milderen Temperaturen. Zumindest tagsüber sollen sie die Null-Grad-Grenze wieder leicht überschreiten.

Für den Kreisverkehr - wie auch für die Herfatzer Brücke - steht ungeachtet des Wintereinbruchs indes der offizielle Eröffnungstermin fest: Ab dem 20. Dezember soll der Verkehr wieder rollen. Das bestätigt auch das für den Brückenneubau zuständige Regierungspräsidium Tübingen. Eine Sprecherin erklärte am Montag, dass dort derzeit ebenfalls nichts passiert, der 20. Dezember aber noch nicht in Gefahr sei. Erst wenn in der kommenden Woche nicht weiter gearbeitet werden könnte, steht die Freigabe noch vor Weihnachten tatsächlich in Frage.

Fachmann hofft auf „schönstes Weihnachtsgeschenk“

Das gleiche Problem wie am Waltersbühl-Kreisel besteht an der Linksabbiegespur zum Gartenschaugelände und dem neuen Gelände des Reitvereins: Auch dort fehlt es lediglich an der letzten Schicht und der Verkehr soll noch in diesem Jahr wieder über die reguläre Fahrbahn laufen können.

An der Baufirma liegt es nicht, die Strabag-Leute stünden für den Fall einer Wetterbesserung auf Abruf bereit, sagt Martin Jörg. Und der Stadt ist an einer zeitigen Fertigstellung gelegen: „Ich möchte die Umgehungsstraße nicht über den Winter betreiben müssen“, erklärt er - um zu ergänzen: Der Abschluss der Arbeiten an allen drei Baustellen wäre beruflich „das schönste Weihnachtsgeschenk“.