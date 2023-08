„Es war eine spannende Saison, die uns am Anfang mit dem nass–kalten Wetter etwas Sorgen bereitet hat“, zieht Christoph Morlok, Organisator der Festspiele Wangen beim gleichnamigen Verein, ein Fazit zur am vergangenen Sonntag beendeten Spielzeit des Saisontheaters. Aufgeführt wurden heuer unter der künstlerischen Leitung von Peter Raffalt „Der Räuber Hotzenplotz“ als Kinderstück und die durchtriebene Komödie „Die Wahrheit“. Wie es die Wangener Festspiele künftig mit dem Spagat zwischen leichter Unterhaltung und kulturellem Anspruch halten wollen.

2360 Besucher sehen nach der Premiere „Die Wahrheit“

Die ausverkaufte Premiere des Abendstücks verlegten die Verantwortlichen ob der Wettervorhersage vom eigentlichen Freiluftspielort im Zunftwinkel direkt in die Stadthalle, die sich als Ausweichspielort etabliert hat und den 210 Besuchen Platz bot. „Das hat wunderbar funktioniert“, findet Morlok — und das nicht nur dank doppelter Kulissen, sondern auch, weil das inhaltlich dichte Stück die Zuschauer auch im Innenraum fesselte. 2360 Theaterfreunde sahen das Stück in den folgenden Wochen noch. Damit hatten die folgenden 14 Aufführungen eine Auslastungsquote von nicht ganz 75 Prozent.

Das schlechte Wetter am Anfang hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, berichtet Morlok.

Gerade die ersten wenn nicht nassen — bei Nieselregen verteilte der Verein auch Regenponchos –, dann doch kühlen Aufführungstage, kosteten einige Besucher, die den Besuch auf später verschoben. Und so spielen Kristin Becker, Tülin Pektas, Alessandro Visentin und Lukas Kientzler an einem Abend gar nur für 55 Besucher. „Wenn zum Ende hin das Wetter schlecht ist, kommen die Leute trotzdem, weil sie das Stück noch sehen wollen.“

Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“ kommt sehr gut an

Ausgesprochen gut besucht waren indes die nach der Premiere folgenden 13 Aufführungen des Kinderstücks mit einer Auslastung von mehr als 98 Prozent. Den Erfolg führt Morlok zum einen auf das Stück selbst zurück, bei dem neben den vier engagierten Schauspielern und Regieassistentin Waltraud Auer zehn Wangener Kinder sowie erneut Frank Peter Käse als Wangener Schauspieler im Ehrenamt mitwirkten. „Der Räuber Hotzenplotz ist einfach ein Schlager.“

Zum anderen investierte der Verein heuer in eine Befeuchtungsanlage: Verdampfender Sprühnebel verschaffte den Besuchern im Zunftwinkel Abkühlung und senkte dort an besonders heißen Tagen die Temperatur. Ungewollt nass ging es indes auch bei der Premiere des Kinderstücks zu; die startete im Freien und zog dank starken Regengusses dann mittendrin „einmal quer durch die Stadt mit 200 Zuschauern und der Kulisse“ in die Stadthalle um.

Dass „Die Wahrheit“ weniger Besucher sahen, als erwartet, habe „sicher nicht am Stück gelegen“, so Morlok. „Beide Stücke kamen super an. Wir haben ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Das ist nicht immer so.“ Im vergangenen Jahr etwa brachten die Festspiele mit Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ nicht ganz einfache Kost auf die Bühne. Da habe es, so Morlok, auch Rückmeldungen nach dem Motto gegeben: „Muss das sein, so ernster Stoff im Sommer?“ Grundsätzlich stelle er sich aber vor, auch künftig ein gewisses Anspruchsniveau zu halten. „Ich möchte nicht, dass wir in Comedy oder Klamauk abdriften“, sagt Morlok. Auch mit „Die Wahrheit“ habe man letztlich zum Nachdenken angeregt.

Für die Saison 2024 sind noch keine Entscheidungen gefallen

Dass es damit im kommenden Jahr wieder ein ernstes Stück wird, ist nicht gesagt. Das ist offenbar noch genauso offen wie die Frage danach, ob die Festspiele die Zusammenarbeit mit bestimmten Schauspielern und dem künstlerischen Leiter Peter Raffalt fortsetzen wird. „Das entscheidet sich in den nächsten Monaten, da haben wir noch nichts festgelegt.“ Auch, um der Ausrichtung des Hauptstücks einen kleinen Gegenpol entgegen zu setzen, wünscht sich Morlok, dass es künftig wieder ein Studiostück geben wird.

Vor der Coronapandemie, die auch den Organisator der Wangener Festspiele einiges an Nerven kostete, habe es ein solches oft gegeben. Allerdings „müssten wir da noch einen geeigneten Spielort suchen“. Mit der dem Gastspiel von Christine Urspruch, Elisabeth Ebener und Florian Thunemann mit ihrem Programm „Frauen.Leben.Liebe“ gab es heuer etwas ähnliches.

Festspiele sind auf Sponsoren und Fördergelder angewiesen

Die Festspiele Wangen sind ein Verein mit rund 80 Mitgliedern. Die Organisation der Theatersaison liegt im Wesentlichen in den Händen stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Christoph Morlok und Brigitte Dorn. Wie der Kulturbetrieb im Allgemeinen, sind auch die Wangener Festspiele auf Sponsoren und Fördergelder angewiesen. Etwa ein Drittel des Budgets von rund 240.000 Euro — die etwa für die Gagen und Unterbringung der Schauspieler, Werbung, Ticketshop, Saalmiete oder auch Bauhofleistungen entstehen — deckt der Verein mit den Eintrittsgeldern, der Rest kommt aus Spenden, Sponsorengeldern und den Zuschüssen der Stadt Wangen und des Landes Baden–Württemberg. „Ohne diese Unterstützung wären die Festspiele nicht durchführbar“, sagt Morlok.