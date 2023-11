Rund 600 Jugendliche beim Berufsinfo-Abend

600 Jugendliche, 180 Berufe und jede Menge Tipps für die Berufswahl: Die jährliche Rotary-Info-Veranstaltung „Schule und Beruf“ in Wangen hat erneut großen Anklang gefunden und viele junge Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützt. Das teilt der Rotary-Club Wangen-Isny-Leutkirch mit.

Der 15-jährige Collin wusste schon im Vorfeld ganz genau, über welche Berufsfelder er sich informieren möchte: Er hatte das Finanzwesen und die Informatik im Blick und nutzte die Gelegenheit, um mit erfahrenen Praktikern über seine Berufswünsche zu sprechen. Andere Jugendliche hingegen wollten sich erst einmal einen Überblick über die Vielfalt der Berufswelt verschaffen und sich in der Breite informieren, so wie zum Beispiel die 15-jährige Hanna. „Die meisten von uns haben noch keine Ahnung, was sie werden wollen. Aber es ist sehr interessant zu sehen, was es für Berufe gibt“, sagte sie.

Die beiden Rotary Clubs (RC) Isny-Allgäu und Wangen-Isny-Leutkirch haben die Veranstaltung organisiert. Sie kümmern sich um Inhalte, Referenten, organisatorische Details und übernehmen auch die Kosten für die Busse, die die Schülerinnen und Schüler aus elf Schulen in Isny, Wangen, Leutkirch, Lindenberg, Kißlegg und Bad Wurzach zum Berufsinfo-Abend bringen und wieder nach Hause fahren.

„Wir betrachten es als unseren gemeinsamen Auftrag, jungen Menschen eine berufliche Orientierung bei der Berufswahl zu geben“, erläutert Thomas Amann, Past-Präsident des RC Isny-Allgäu und Mitglied im Organisationsteam. Dazu arbeiten die beiden Rotary Clubs eng zusammen, während das Rupert-Neß-Gymnasium seine Räumlichkeiten für die Berufsinfo zur Verfügung stellt.

Jedes Klassenzimmer hatte an diesem Abend einen eigenen Schwerpunkt: Soziale, kaufmännische oder technische Ausbildungsberufe waren ebenso vertreten wie duale Studiengänge, Berufsfachschulen oder Berufe bei Behörden. Für jeden Beruf gab es Ansprechpartner, die aus ihrem beruflichen Erfahrungsschatz berichteten und die Fragen der Jugendlichen beantworteten.

Ständig umlagert war der Lebenslauf-Check. Die Personalmanagerin Mareyke Keßler und der Unternehmer Christian Eineder prüften mitgebrachte Lebensläufe und gaben Tipps für deren formale und inhaltliche Gestaltung. Sehr praxisbezogen war auch der kurze Eröffnungsvortrag von Rotary-Mitglied Christian Eineder. Er erläutere die „Top 3 für die Berufswahl“. Erstens riet er den Jugendlichen, auf ihr Herz zu hören und sich zu fragen: „Was berührt mich, was bewegt mich, was interessiert mich?“. Zweitens empfahl er ihnen, eine bildliche Vorstellung (Vision) von ihrem Berufsleben zu entwickeln und den Weg dorthin zu klären und abzusichern. Und drittens sprach er ihnen Mut zu, „den Weg zu gehen, den ihr Euch ausgesucht habt mit allen Konsequenzen“.