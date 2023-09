Run auf Dauerkarten für die Landesgartenschau in Wangen

Der Vorverkaufsstart der Dauerkarten für die Wangener Landesgartenschau im kommenden Jahr ist aus Sicht der Verantwortlichen mehr als gut gelaufen. Beim sonntäglichen Fest am Alten Feuerwehrhaus gingen fast 800 Karten über die Verkaufstheke, berichtet die Stadt.

Mehr war nicht möglich. So lautete das Fazit von OB Michael Lang am Montag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die sechs Ausgabestellen seien während der sechsstündigen Veranstaltung am Tag zuvor „komplett ausgelastet“ gewesen. Am Ende standen unterm Strich genau 791 verkaufte Tickets, die im kommenden Jahr dauerhaften Eintritt auf das Schaugelände garantieren.

Zwei Neuheiten wurden vorgestellt

Außerdem wurden bei dem Fest zwei Neuheiten auf der Argeninsel vorgestellt, die auf Dauer bleiben werden, wie die Stadt berichtet: zum einen ein Wassertretbecken, das sich vor Jahren Stadtseniorenrat und Bürgerforum gewünscht hatten, zum anderen der Wiedemann–Quellstein. Zu Ersterem versprach OB Lang, dass das bestehende Becken am Schießstattweiher bestehen bleiben soll, so lange es genutzt wird. Der Quellstein sprudelt zwischen Altem Feuerwehrhaus und Argeninsel, war einst eine Spende von Margot Wiedemann gewesen und sprudelte im Schulhof des Rupert–Neß-Gymnasiums. Auf Initiative von Hans Gutermann war er saniert und neu aufgestellt worden.

Eine Dauerkarte kostet 98 Euro und ermöglicht an allen 164 Gartenschautagen den Eintritt sowie den Besuch von rund 2000 Veranstaltungen. Für nochmal denselben Preis kann sie mit einer speziellen Karte des Bodo-Verkerhsverbunds ergänzt werden, die während dieser Zeit ohne weitere Kosten die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in den Landkreisen Ravensburg, Lindau und Bodensee ermöglicht.