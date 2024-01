Die Landesgartenschau in Wangen ist noch gar nicht eröffnet, da übertrifft sie in einem Punkt bereits die Ziele der Organisatoren: Bis jetzt haben schon mehr als 13.000 Dauerkarten Abnehmer gefunden. Das ist deutlich mehr als erwartet. Denn eigentlich war mit 12.000 verkauften Tickets gerechnet worden - aber nicht Ende Januar, sondern am Eröffnungstag, dem 26. April.

Am Mittwoch um 16 Uhr waren es exakt 13.566 Dauerkarten, berichtet die Landesgartenschau GmbH auf Anfrage. Das beweist: Der Run auf die Tickets hält auch nach Weihnachten an. Denn allein im Januar wurden gut 3500 Tickets verkauft. Das wird deutlich am Vergleich zum von OB Michael Lang beim städtischen Neujahrsempfang am 1. Januar bekanntgegebenen Stand von damals 10.008 Karten.

„Rückhalt und viel positive Resonanz“

Entsprechend zufrieden äußert sich laut Gartenschau GmbH Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser. „Die Zahlen sind bis jetzt sehr erfreulich. Sie spiegeln das wider, was wir von Anfang an in Wangen und Umgebung erlebt haben.“

Nämlich einen guten Rückhalt und viel positive Resonanz in der Bevölkerung. Das war zuletzt auch bei unserem Stand auf der CMT in Stuttgart zu spüren. Karl-Eugen Ebertshäuser

In diesem Zusammenhang interessant: Eine Familien-Dauerkarte, mit der beispielsweise zwei Elternteile und drei Kinder eine eigene Dauerkarte erhalten, wird in der Zahl als eine Dauerkarte gezählt. Das heißt: Mit den 13.566 Tickets dürften nochmals deutlich mehr Menschen eintrittsberechtigt sein.

Bald wird es teurer

Bis einschließlich 14. Februar (Aschermittwoch und Valentinstag) werden Dauerkarten zum ermäßigten Preis von 96 Euro (Ticket für eine Person) angeboten, danach kosten sie 125 Euro. Erhältlich sind sie im Internet (www.lgswangen2024.de) sowie in der Wangener Stadtbücherei und im Gästeamt.