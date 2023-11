RU Wangen nimmt an Cross- und Gravel-Rennen teil

Eine kleine Auswahl der Wangener Radsportler hat an drei Offroad-Radrennen in Baden-Württemberg und der Schweiz teilgenommen.

Bereits Anfang Oktober machten sich Xaver Bochtler, Marcel Neidinger und Peter Clauß von der Rad-Union auf den Weg zum Gravel-Rennen nach Waldmössingen im Landkreis Rottweil. Diese recht neue Disziplin stammt aus den USA, wo sich die teilweise mehrere hundert Kilometer langen Rennen wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Staub- und Schotterpisten des Mittleren Westens der Vereinigten Staaten bieten einen idealen Schauplatz dafür.

Der Wettkampf in Waldmössingen erstreckte sich im Gegensatz dazu lediglich über 48 Kilometer. Neidinger hatte in der Woche zuvor am Ulmer Halbmarathon teilgenommen und deshalb zu müde Beine, um den Anschluss an die Spitzengruppe halten zu können. Clauß und Bochtler konnten mithalten und lagen am Ende in der vierköpfigen Spitzengruppe. Clauß, der das Rennen im Vorjahr gewonnen hatte, konnte dem Tempo acht Kilometer vor Schluss nicht mehr folgen und überquerte letztlich als Vierter die Ziellinie. Bochtler hingegen musste nur dem überlegenen Vogter Mountainbiker Daniel Gathof den Vortritt lassen und beendete das Rennen als Zweiter.

Bochtler fährt mit Straßenrennrad

„Ich bin sehr überrascht, aufs Podium gefahren zu sein. Ich hatte kein spezielles geländetaugliches Fahrrad, sondern habe einfach etwas breitere Reifen in mein Straßenrennrad gebaut. Wenn es feucht gewesen wäre, hätte ich bestimmt Probleme mit der Traktion gekriegt. Aber es war trocken, da hatte ich Glück“, meinte Bochtler anschließend.

Nächster Stopp auf der herbstlichen Renntournee war das Crossrennen im schweizerischen Steinmaur. Cyclocross, Querfeldein, CX oder Radquer wurde bereits in den Anfangszeiten des Radsports erfunden. Gelangweilte Belgier ersetzten damals im Herbst und Winter ihre Slicks durch Reifen mit Profil und fuhren kurze Rennen durch Wiesen, Felder oder den lokalen Stadtpark. Damit ihre Oberkörper nicht auskühlten, wurden Hindernisse eingebaut, über die die Sportler ihre Räder tragen mussten. Weltstars wie Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Thomas Pitcock sorgen momentan für einen kleinen Boom dieser Disziplin.

In Steinmaur gelang es Peter Clauß, sich von Position 40 in der Startaufstellung auf den 14. Platz vorzukämpfen. „Ich habe diese Disziplin wirklich neu entdeckt. Im Nachwuchs konnte ich noch nicht so viel damit anfangen, aber inzwischen mache ich das wirklich gerne. Man muss eigentlich immer Vollgas fahren, da die Rennen nur eine Stunde lang sind. Gleichzeitig braucht es aber viel Gefühl, um das Rad durch die engen rutschigen Kurven zu führen. Dann kommen noch die Tragepassagen, bei denen der Puls durch die Schädeldecke hämmert, das fetzt“, fasst Clauß seine Faszination für Querfeldein zusammen.

Wangener lassen sich vom Wetter nicht aufhalten

Ein weiteres Gravelrennen in Mönchweiler wurde kurzfristig aufgrund eines Sturms abgesagt. Der Wangener Bus mit Clauß, Neidinger, Zugang Valeria Kleiner und den beiden U17-Sportlern Paul Neumann und Timo Burger war bereits in Hagnau, als die Nachricht sie erreichte. Nach einer 180-Grad-Wende retteten sie den verregneten Tag mit einer zweistündigen Mountainbike-Runde auf dem Pfänderrücken.

Schließlich stand noch das Crossrennen um die Radrennbahn in Gäufelden-Öschelbronn auf dem Programm. Valeria Kleiner hatte sich ein entsprechendes Rad ausgeliehen und startete bei ihrem ersten Radrennen überhaupt. Die ehemalige Profi-Fußballerin hat sich nach einem Ausflug in den Triathlon kürzlich der Rad-Union Wangen angeschlossen. Sie überquerte das Ziel als Vierte. Ihre Eindrücke beschrieb sie so: „Es war super, ich werde immer mehr zum Adrenalin-Junkie. Mir fehlen noch ein bisschen die Steuer-Skills, sodass ich mehrmals gestürzt bin. Aber im Gegensatz zum Fußball, wo man doch erst mal kurz liegen bleibt und in sich hineinhorcht, ob was kaputt gegangen ist, geht das Rennen sofort weiter.“

Der Wettkampf in Öschelbronn bot auch für Routinier Clauß eine Premiere: Er hatte er zum ersten Mal die Gelegenheit, sein Fahrrad im Rennen zu wechseln und auf Kleiners Maschine zu springen. „Das ist wie Rückenwind, wenn man plötzlich von einem verschlammten Rad auf ein sauberes wechselt.“ Er beendete das Rennen als Elfter.