Die Landesliga-Fußballer des FC Wangen testen am Freitag zum letzten Mal vor dem wichtigen Punktspiel am 9. März gegen den Tabellenzweiten TSV Heimenkirch. Zu Gast ist um 19 Uhr (Kunstrasenplatz hinteres Ebnet) der FC Rotenberg, Tabellenzweiter der Eliteliga Vorarlberg. Ein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen Spieler des FC Wangen und FV RW Weiler Kevin Bentele, der seit der Saison 2017/18 in Österreich spielt. Von Langenegg wechselte er vor vier Jahren nach Rotenberg.

Die zwei Trainingseinheiten zu Beginn der Woche verliefen laut FCW-Trainer Joachim Baur sehr gut, und das obwohl die Stürmer Enes Demircan und Elias Willhalm krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingt fehlten. „Ich hoffe, dass sie das Abschlusstraining vor dem Test am Freitag mitmachen können“, sagt der 44-Jährige. Schwerpunkt der Einheiten war das schnelle überspielen der Linien und das Eindringen in den 16-Meter-Raum, um dann das Runde ins Eckig zu befördern. Es waren intensive Einheiten, und die Spieler zogen gut mit.

Baur lässt die Basics üben

Ebenso wurde der Ballbesitz geübt, der zwar in der Statistik gut aussieht, aber, wenn die Tore nicht fallen, ein Muster ohne Wert ist. Aus dem Ballbesitz schnelle Umschaltsituationen zu kreieren und dann gefährlich ins letzte Drittel des Gegners eindringen, um dort für Unruhe zu sorgen, das ist das eigentliche Ziel.

Die Spieler des FC Wangen wissen, wo der Schuh drückt und versuchen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit sich der sportliche Erfolg einstellt. „Die Mannschaft steigert sich von Woche zu Woche“, meint Baur. Wichtig sind auch die Ballstafetten, die aber nur dann Sinn geben, wenn sie auch zielführend sind. Es geht darum, zielstrebig die gegnerische Abwehr unter Druck setzen, um am Ende positiv abzuschließen.

Die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Training und Testspiele sind keine, Punktspiele. Die Mannschaft des FC Wangen, die lange gebraucht hat, um sich an den Gegebenheiten der Landesliga anzupassen, ist lernwillig. Erfolgreich gegen den Ball arbeiten, bei Ballverlust dem Gegner keine Löcher in der Abwehr anbieten, vieles klappt schon ganz gut, aber da geht noch mehr.

Wir müssen als Einheit auftreten - Joachim Baur

„Wenn wir als Einheit auftreten, dann können wir erfolgreich Fußball spielen“, betont Baur. Das heißt, das Toreschießen auf mehreren Schultern verteilen, gemeinsam verantwortlich für das Geschehen auf dem Platz sein, sich helfen, das sind wichtige Voraussetzungen für eine Mannschaft in der es in der Offensive hapert.

Der letzte Gegner vor dem Rückrundenstart kommt da gerade recht. „Der FC Rotenberg ist eine spielstarke Mannschaft, die schnell über außen die Angriffe vorträgt. Da müssen wir auf der Hut sein“, sagt Baur.

Guter Test für die Verteidigung

Vor allem Marcel Steuer, der in den Ligaspielen bislang vier Mal traf, zählt zu den schnellen Spielern im Team des Gegners. An seiner Seite hat er Kevin Bentele, ehemaliger Torjäger der Landesliga Staffel IV (5) sowie Julian Rupp (12), einen der besten Angreifer Vorarlbergs. „Unsere Abwehr wird einiges zu tun bekommen, das ist gut so“, sagt Baur.

Vielleicht ist der FC Rotenberg der ideale Aufbaugegner für das Heimspiel am 9. März. Beide Mannschaften stehen kompakt, verfügen über gute Fußballer und schalten bei Ballgewinn schnell in den Angriffsmodus.

Die Spieler des FC Wangen proben am Freitag noch. In etwa zehn Tagen wird es dann ernst. Die Wahrheit liegt, wie immer, auf dem Platz.