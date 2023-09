Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Aufgrund eingeschränkter Sicht durch die tief stehende Sonne übersah der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Sonntagnachmittag im Kreuzkellerweg eine vorfahrtsberechtige Rollerfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das teilt die Polizei mit. Der 39–jährige Unfallverursacher fuhr an den Einmündungsbereich zum Südring heran, ließ zwei von links kommende Fahrzeuge passieren und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Die ebenfalls von links kommende 63–jährige Rollerfahrerin konnte trotz Abbremsens einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden.