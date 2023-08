Roller–Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 44–Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Montag kurz nach 19.30 Uhr auf einem Motorroller im Stadtgebiet gestoppt hat. Weil der Mann laut Polizeibericht keine Papiere mitführte und die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, musste dieser sie für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Dort gab er vermeintlich seine Personalien an, die sich jedoch als falsch herausstellten: statt seinen eigenen Namen zu nennen, gab er den des Fahrzeughalters an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Bei den weiteren Ermittlungen kam zutage, dass der 44–Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem den Motorroller ohne das Einverständnis des Besitzers lenkte. Der 44–Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs sowie falscher Namensangabe und Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten.