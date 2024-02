Das Gelände der Landesgartenschau ist seit kurzem um eine Attraktion reicher. Denn auf der unteren Argeninsel stehen nun drei, von weitem sichtbare Riesenstühle. Die rund fünf Meter hohen Stühle aus Lärchenholz markieren den „Platz der Kirchen“ und sollen quasi als große Geste die LGS-Besucher nach dem Motto „Sei unser Gast!“ einladen.

Über 50 Bänke zum Sitzen

Am Mittwoch wurden die von Architekt Theo Keller entworfenen und von der Argenbühler Zimmerei Rast gefertigten Riesenstühle angeliefert und mit Schraubfundamenten im Boden verankert. An einem der Stühle wurde an der Lehne zudem eine Glocke montiert, er wird somit zum „Glockenstuhl“.

Zum Sitzen eignen sich die riesigen Stühle natürlich nicht, deshalb haben die kirchlichen Ehrenamtlichen für die Gartenschaubesucher über 50 Bänke gezimmert. Und was passiert mit den Riesenstühlen nach der Gartenschau? „Das ist noch offen“, so Keller.