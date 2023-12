Richtige Reaktion

Eine Woche nach der herben Heimklatsche gegen SF Schwaikheim (22:34) haben sich die Handballerinnen der MTG Wangen in der Württembergliga rehabilitiert. Beim SV Remshalden zeigten die Wangenerinnen eine gute Reaktion und gewannen auswärts nach einer starken zweiten Halbzeit mit 33:30 (15:19).

Durch den fünften Saisonsieg im elften Saisonspiel steht der Aufsteiger MTG zum Ende der Hinrunde auf Tabellenplatz sechs. Mit dem Sieg in Remshalden haben die Allgäuerinnen den Gegner deutlich auf Distanz gehalten - die MTG hat 10:12 Punkte, der Tabellenzehnte Remshalden hat 5:17 Punkte. Beste Werferin der MTG war Katrin Aumann mit neun Treffern.

Remshalden baut Führung aus

Wangen legte in Remshalden allerdings einen Fehlstart hin. Nach dreieinhalb Minuten stand es 0:3. Diesem Rückstand lief die MTG bis zur 13. Minute hinterher, dann schafften Carina Zeiske, Katrin Aumann und Marina Gabriel den 8:8-Ausgleich. Doch das Wellenbad der Wangenerinnen ging weiter. Es folgte wieder eine Phase, in der offensiv wenig gelang. Remshalden zog, angeführt von Carolin Lösch, auf 15:10 davon. Zur Pause stand es 15:19 aus Sicht der MTG, die auch nach knapp 38 Minuten immer noch mit fünf Torem im Rückstand lag (17:22).

Wangen beginnt die Aufholjagd

Doch dann startete Wangen die Aufholjagd, glich durch Janika Schwanninger in der 46. Minute zum 23:23 aus und ging in der 47. Minute durch Johanna Becker erstmals in dieser Begegnung in Führung. Der Ausgleich von Lösch war für mehr als sieben Minuten der letzte Treffer des SV Remshalden. Die MTG zog das Tempo an und setzte sich bis auf 29:24 ab. Näher als auf drei Tore ließ die Mannschaft des Trainerduos Zsolt Balogh und Christoph Hörmann die Gastgeberinnen nicht mehr kommen.

Nach einer kurzen Weihnachts- und Neujahrspause geht es für die MTG Wangen am Samstag, 20. Januar (18.40 Uhr) weiter. Dann spielen die Allgäuerinnen beim Tabellenvorletzten SG Hofen/Hüttlingen und können sich mit einem Sieg noch weiter von der Abstiegszone der Württembergliga absetzen.

MTG: Schweizer, Fricker; Aumann (9), Becker (7/1), Gabriel (6), Karpf (4), Zeiske (4/3), Schwanninger (2), Schirnik (1/1), Walser, Rasch, Ferreiro, Gauß, Schmid.