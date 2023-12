Richtfest auf Wangener Reitanlage als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Der Reit- und Fahrverein Wangen hat mit dem Richtfest der neuen Reithalle seinen Mitgliedern eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht. Noch vor den Feiertagen wird das Hallendach komplett zugemacht, im neuen Jahr soll es mit den Arbeiten an der Fassade, mit dem Innenausbau und bei den anderen Gebäuden weitergehen.

Seit Anfang September laufen die Arbeiten für die neue Heimat des Reit- und Fahrvereins (RFV) südwestlich des Erba-Areals. Nach dem Rohbau für die Halle startete am 6. November der Holzbau. Seitdem und trotz des zwischenzeitlichen Wintereinbruchs ist das Hauptgebäude schnell in die Höhe gewachsen. „Die Mauern haben noch nie so gut gepasst“, verteilte Sascha Zanner, Geschäftsführer des Generalunternehmers Hiwo Systembau aus Wolfegg, ein Extralob an die Argenbühler Firma Xaver Deiss.

Hoffnung auf Normalbetrieb ab Frühsommer

In diesen Tagen wird das Hallendach vollends geschlossen, und das war für den RFV und Hiwo Anlass genug, am Montagabend Richtfest zu feiern. Nach dem Richtspruch von Christian Fimpel von der gleichnamigen Wurzacher Holzbaufirma dankte OB Michael Lang dem Verein, dass dieser „die Nerven behalten“ habe. Dies vor dem Hintergrund, dass vor knapp einem Jahr die ursprünglichen Pläne für das eh schon verzögerte Projekt wegen explodierender Kosten endgültig über den Haufen geworfen worden waren.

Beim Richtfest ging der Blick deshalb nach vorne: Wenn das Wetter im Winter mitspielt, sollen Halle, Stallungen und Lagergebäude zum Start der Gartenschau soweit fertig sein, der Normalbetrieb auf der Reitanlage könnte dann im Frühsommer starten. „Es war in der Vergangenheit nicht immer ganz einfach, aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg“, sagte RFV-Vorstandsmitglied Andrea Bietsch. Und lud Handwerker, Gäste und Mitglieder zum „Probeessen“ in die künftigen Räumlichkeiten des Reiterstübles ein, wo es Getränke und Pizza gab.