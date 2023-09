„Rettung im Argenrauschen“ bringt dem Wangener THW viele Erkenntnisse

Oberau, Samstagmorgen: Unweit von Beutelsau blinkt unmittelbar neben der A 96 Blaulicht in der Dauerschleife. Elf Fahrzeuge des Wangener Ortsverbands des Technischen Hilfswerks (THW) sind im Einsatz, rund 35 Hilfskräfte geben oder hören Kommandos, machen sich in oder neben der Argen zu schaffen. Suchen, retten, bergen. Ein schlimmer Unfall? Mitnichten. „Rettung im Argenrauschen“ nennt sich die Übung, die recht kurzfristig für Wangen konzipiert und umgesetzt wurde und deren Planung bis Freitagnachmittag weitgehend geheim blieb.

Liegt noch jemand im Gestrüpp? Zwei THW-Helfer sorgen an und in der Argen nach weggeschwemmten Personen. (Foto: Susi Weber )

Aktueller hätte die Übung fast nicht sein können

Das Ahrtal vor zwei Jahren, Marokko und Libyen mit ihrer Erdbeben– und Überschwemmungskatastrophe und Tausende Tote in der vergangenen Woche: Sehr viel aktueller hätte die Übung des THW Wangen gar nicht sein können. „Von Marokko und Libyen wussten wir allerdings zum Zeitpunkt der Planung noch nichts“, sagt THW–Ortsbeauftragter Sascha Laue vom dreiköpfigen „Orga–Team“.

Eigentlich wollte man ja, wie alle ein, zwei Jahre üblich, auf dem Truppenübungsplatz in Stetten am kalten Markt proben. Das dortige Gelände konnte aber kurzfristig am vergangenen Samstag nicht genutzt werden, sodass das Trio „umplante“, ohne die Kameraden einzuweihen. Die (angenommene) Katastrophe: Eine Springflut an der Argen, die bereits wieder zurückgewichen ist. Ge– und betroffen im Einsatzbereich zwischen unterhalb der Autobahnbrücke und der argenaufwärts nächtstfolgenden Brücke ist auch eine Wandergruppe, die es mit– und weggeschwemmt hat.

Herzzerreißende Schreie

Die Schreie sind herzzerreißend. Steffen Hartinger, im realen Leben stellvertretender THW–Ortsbeauftragter, ist eines der „Opfer“. Das einzig wirklich menschliche, sozusagen. „Die anderen Opfer sind Dummys“, erläutert Laue. 70 Kilogramm wiegen die erwachsenen „Ersatzpersonen“, 45 die „Kinder“. Wie viele es sind, wissen die Helfer nicht. In Gruppen wird das Gebiet erkundet.

Was genau zu tun ist, entscheiden die Gruppenführer mit ihren Leuten selbst, erläutert Laue.

Im Falle von „Opfer Hartinger“ bedeutet dies: eine Rettung über die Argen oder rund 200 Meter „an Land“ durch Gestrüpp und Wald — beides ist möglich.

Bergung einer „Leiche“ muss warten

Die fünfköpfige Gruppe, zu der auch zwei Frauen gehören, entscheidet sich für Letzteres. Auf einem sogenannten „Spineboard“ (Rettungsbrett) wird der Verletzte fixiert und getragen. Wechselweise klagt er über Schmerzen und fragt nach seinem Sohn, der ebenfalls zur Wandergruppe gehörte. „Dem Sohn geht es gut, er ist bei der Mama“, sagt einer der Helfer und rät dem Verletzten, der auch immer wieder „wegkippt“: „Bleib ruhig und bleib bei uns.“ Hintenangestellt wurde von der THW–Gruppe die Bergung einer „Leiche“. Laue: „Es muss innerhalb der Gruppe auch priorisiert werden.“

Infrastruktur hat ebenfalls hohe Priorität

Unter der Autobahnbrücke wurden inzwischen Toiletten– und Sanitäranlagen errichtet. Eine Gruppe kümmert sich um die Rettung des Dummys Kevin, den es unter der Brücke auf das Fundament gespült hat. Alles geht ruhig und geordnet vor sich. Dabei gibt es noch weiteres, um das sich das THW kümmert. „Es geht auch um das Thema Logistik und damit die Unterbringung der Helfer oder auch um die Verpflegung der Leute auf demselben Hygieneniveau wie in der Gastronomie.“

Auch der Fernmeldebau, die Kommunikation, muss wieder hergestellt werden. „Keine Normalität ohne Infrastruktur“, sagt Laue. Daher habe gerade sie bei Katastrophen eine hohe Priorität und stehe nach der Menschenrettung, aber noch vor der Einzelfallhilfe. Laue rät dringend zur präventiven Eigenverantwortung jedes Einzelnen: „Es ist wichtig, dass sich jeder Einzelne selbst versorgen kann. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt dazu wichtige Hinweise und Tipps für die Zusammenstellung eines Vorrats.“

45 Kilogramm wiegt das Kinder-Dummy Kevin, das bei der angenommenen Argenüberflutung in unter die Autobahnbrücke gerspült wurde und gerettet werden musste. (Foto: Susi Weber )

Übung bekommt mindestens die Note zwei

Begonnen hat die Übung mit der fiktiven Schadenslage bereits am Freitagnachmittag, bei der auch das Polizeirevier Wangen und die Johanniter–Unfall–Hilfe eingebunden waren. „Wir haben eine Materialseilbahn über die Argen eingerichtet und später, in der Dunkelheit, auch ausgeleuchtet“, erzählt Laue. Die sogenannte „Chaosphase“, der Beginn beim Eintreffen in der Oberau, war zu diesem Zeitpunkt schon vorüber: „Auch das ist ein Fokus der Übung. Dass wir uns durchstrukturieren, schnell ins Tun kommen und in der Realität routinierter damit umgehen. Das fordern wir vor allem von den jungen Kräften.“

Zufrieden war am Ende auch Einsatzabschnittsleiter Markus Reinhardt: „Die Übung an sich war sehr umfangreich und anspruchsvoll. Man sieht relativ schnell, wo man nachkoordinieren muss.“ Müsste Reinhardt die Übung in Schulnoten bewerten, würde er „mindestens eine Zwei“ geben. Abgeschlossen wurde die Übungseinheit mit einer Vorstellung der besonderen Fähigkeiten des THW–Ortverbands Friedrichshafen, der im Einsatzfall beispielsweise eine Rettungshundestaffel mit einbringen könnte.

Wer Interesse hat...

Zum Wangener THW gehören derzeit 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte und eine Jugendgruppe mit etwa gleich vielen Mädchen und Buben im Alter zwischen sechs und 17 Jahren. Der Mädchen– und Frauenanteil liegt bei rund zwölf Prozent. Wer Interesse an Geselligkeit und Mitmachen hat, kann sich unter ov–wangen.thw.de informieren und melden.