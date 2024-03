Ab der kommenden Woche stehen Restarbeiten an der neuen, Ende vergangenen Jahres freigegebenen Brücke über die Argen in Herfatz an. Deshalb wird es in nächster Zeit wieder Beeinträchtigung für den Fahrzeugverkehr geben, teilt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen mit.

Kurz vor Weihnachten war die neue Brücke zwar eröffnet worden, wegen des Winterwetters konnten bis dahin aber nicht alle Arbeiten erledigt werden, heißt es, so etwa am Bauwerk selbst und am Radweg.

Die Asphaltdeckschicht des parallel zur B32 verlaufenden Radweges zwischen der Brücke und dem Argenauweg wird am 12. und 13. März eingebaut. Im diesem Zuge wird auch die Bushaltestelle Wittwais fertiggestellt, so das RP.

Ampelanlage regelt den Verkehr

Am Brückenbauwerk können die Restarbeiten am Geländer und den Brückenkappen demnach frühestens ab Ende März stattfinden. „Diese Arbeiten sind stark witterungsabhängig und machen Temperaturen von mindestens acht Grad Celsius erforderlich“, so das RP.

Deshalb müsse die B32 im Baustellenbereich an einzelnen Tagen halbseitig gesperrt werden. Die Verkehrsführung erfolge halbseitig mit Ampelanlage. Die Arbeiten würden zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt, um die verkehrlichen Beeinträchtigungen zu minimieren.

Auch am neuen Waltersbühl-Kreisel stehen noch Restarbeiten, für die die Stadt Wangen zuständig ist. Diese hatte bereits angekündigt, dass es ab dem 18. März für wenige Tage zu Beeinträchtigungen, halbseitigen Sperrungen und aus dem Waltersbühl-Quartier heraus erneut zu Umleitungen kommen wird.