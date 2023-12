Reifen an zwei Autos zerstochen

Wangen

Reifen an zwei Autos zerstochen

Wangen / Lesedauer: 1 min

An zwei Pkw in Humbrechts wurden jeweils alle vier Reifen zerstochen. (Foto: dpa )

Zeugen sucht die Polizei zu einem Reifenstecher, der in der Nacht auf Samstag in der Zeit von 20 bis 1. 30 Uhr jeweils alle vier Reifen an zwei geparkten Pkws zerstochen hat.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 13:45 Von: sz