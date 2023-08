Regierungspräsidium erteilt „Sicherheitsausbau“ der B 32 eine Absage

Weil die B 32 zwischen dem Bereich Kofeld und der A 96 als unfallträchtige Strecke gilt, forderte der CDU–Kreisverband für diesen Streckenabschnitt unlängst einen „Sicherheitsausbau“. Nun hat die dafür zuständige Planungsbehörde reagiert: Auf Nachfrage von Schwäbische.de erteilte Klaus Tappeser, Präsident des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen, Maßnahmen wie dem Bau weiterer Fahrspuren oder Parallelwegen eine Absage.

Es war vergangene Woche, als sich Klaus Tappeser in Herfatz über den Stand beim Neubau der dortigen B32–Brücke über die Untere Argen informierte (die SZ berichtete). Und der RP–Präsident hatte gute Nachrichten zu verkünden: Die Arbeiten seien im Zeitplan, das Schwierigste sei überstanden, einer geplanten Verkehrsfreigabe Mitte Dezember stehe nichts im Wege.

Worauf er bei seiner kurzen Ansprache verzichtete, aber in einem Schwäbische.de zur Verfügung gestellten Redemanuskript vorbereitet hatte, waren Aussagen zum „aktuellen Sachstand der B 32 zwischen Wangen und Ravensburg“. Diese beziehen sich auch auf die jüngste CDU–Forderung eines „Sicherheitsausbaus“ der Bundesstraße zwischen Kofeld und der A96–Anschlussstelle Wangen–West.

Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit

Angesichts der Unfallzahlen auf diesem Streckenabschnitt hatte Christian Natterer dafür plädiert, die ursprünglichen Planungen für einen dreispurigen B32–Ausbau zwischen Amtzell und Bodnegg (Kammersteige) sowie zwischen Geiselharz und Karbach wieder aufzunehmen.

Weiter forderte der Chef des Ravensburger CDU–Kreisverbands Parallelwege für Landwirtschaft und Radfahrer zwischen Korb und dem Eckwald bei Kofeld sowie, als dritte Maßnahme, die Entschärfung von Kreuzungen und kleineren Zufahrten. „Eine nachhaltige Erhöhung der Verkehrssicherheit kann nur durch bauliche Maßnahmen erreicht werden“, so Natterer, der darüber nun mit Behörden sprechen, in politische Gremien gehen und um Mehrheiten werben will.

Fehlendes Personal und fehlende Priorität

Der politische Vorstoß kam anscheinend auch in Tübingen an, und so war RP–Präsident Tappeser beim jüngsten Ortstermin an der Herfatzer Argenbrücke zumindest vorbereitet. In seinem Manuskript nimmt er auf eine „verkehrstechnische Auswertung“ Bezug, nach der es im B32–Abschnitt zwischen Rotheidlen und Amtzell–Korb (Kammersteige) keine Unfallhäufungen gibt.

Das sei auch schon 2017/18 so gewesen, als Bundesstraßenprojekte stark priorisiert worden seien, um die begrenzten personellen Kapazitäten „gezielt und effizient“ einzusetzen. Auch deshalb sei die Planung für einen B32–Ausbau in diesem Bereich damals eingestellt worden.

Dass sich der Planungsaufwand in den vergangenen Jahren generell gesteigert hat und die personellen Ressourcen hierfür eher noch abnehmen — Stichwort: Fachkräftemangel — erwähnt Tappeser ebenfalls. „Wir haben derzeit in unseren Straßenbauabteilungen zwölf offene Stellen“, so der RP–Präsident gegenüber Schwäbische.de. Und kündigt dennoch weitere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit an.

Radweg und Linksabbiegerspur sind in Planung

Nachdem 2020 zwei Zufahrten auf Höhe Kammersteig umgebaut und damit die Sichtverhältnisse beim Ein– und Ausfahren verbessert worden seien, plane eine Fachabteilung des RP derzeit auch eine Änderung an der sogenannten kleinen Kofelder Kreuzung.

Dort, wo die Kreisstraße 7986 in die Bundesstraße einmündet, soll es laut Tappeser künftig eine Linksabbiegerspur geben. Außerdem sei neben der Bundesstraße ein Radweg zwischen dem Abzweig der Kreisstraße und dem Kreisel bei Rotheidlen geplant.

Die Kreuzung hatte seinerzeit auch die Gruppe aus CDU–Vertretern besichtigt, und Bodneggs Bürgermeister Patrick Söndgen darauf hingewiesen, dass Autofahrer aus einem unübersichtlichen Bereich mit erlaubtem Tempo 100 ankommen und wegen wartenden Linksabbiegern unvermittelt abbremsen müssen.

Man werde die Verkehrssicherheit auf der B 32 auch weiterhin im Blick haben, so Klaus Tappeser in seinem Manuskript. Aber: „Eine Aufnahme von Planungen für einen Ausbau der B 32 zwischen Wangen und Ravensburg können wir — angesichts der beschriebenen Situation — auf absehbare Zeit nicht in Aussicht stellen.“ Trotz der Absage an die CDU–Forderung soll es nach der Sommerpause Gespräche mit Natterer & Co. geben.