Zwei Jugendliche sollen am späten Freitagabend der vergangenen Woche versucht haben, einen jungen Mann in Wangen auf offener Straße auszurauben. Dabei dürften auch Schüsse aus einer Softair-Pistole abgegeben worden sein. Die beiden dringend Tatverdächtigen sitzen jetzt in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden zur Tatzeit 16 Jahre alten Jugendlichen am Freitagabend gegen 22.45 Uhr einen 20-Jährigen mit der Softair-Pistole bedroht haben, um an seine Wertsachen zu gelangen. Der 20-Jährige weigerte sich dagegen, weshalb die beiden Jugendlichen ihn mit vorgehaltener Waffe durchsuchten. Nach Angaben der Behörden erkannte das Opfer, dass es sich um keine echte Schusswaffe handelte. Bei dem anschließenden Gerangel soll aus der ein Softair-Pistole ein Schuss auf den 20-Jährigen abgegeben worden sein, der aber nicht verletzt wurde.

Einer der Täter hatte Geburtstag

Gleiches gilt für einen zweiten Schuss auf das Opfer, der fiel, als sich dem Tatort im von den Behörden auf Nachfrage nicht näher spezifizierten Tatort im Wangener Innenstadtbereich ein Auto näherte und die beiden Jugendlichen deshalb flüchteten.

Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei einen der beiden mutmaßlichen Täter nach kurzer Verfolgung zu Fuß fassen. Er wurde am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und sitzt seither wegen versuchten schweren Raubes in Untersuchungshaft. Ebenfalls am Samstag nahmen die Beamten auch den inzwischen 17 Jahre alten Mittäter. Auch er sitzt seither deshalb hinter Gitter.

Das sind Softair-Pistolen

Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Donnerstag mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Geprüft werde jetzt auch, ob die dringend Tatverdächtigen möglicherweise auch für weitere Straftaten im Raum Wangen in Betracht kommen. Mit Blick auf einen mögliche Gefährdung der Ermittlungen gibt es derzeit keine Angaben, um welche Delikte es sich eventuell handeln könnte.

Zur Einordnung: Bei Softair-Pistolen handelt es sich um Druckluftwaffen, die bei taktischen Geländespielen benutzt werden. Sie sehen echten Pistolen täuschend ähnlich, sollen aber keine lebensgefährlichen Verletzungen hervorrufen. Wegen dieser Ähnlichkeit gelten sie in Deutschland als so genannte Anscheinswaffen und dürfen daher öffentlich nicht mit sich geführt werden. Stärkere Geschosse dieser Art sind hierzulande teilweise auch verboten.