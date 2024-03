Raser prescht mit 195 Sachen auf der A96 durch den Herfatzer Tunnel

Erneut hat die Polizei auf der A96 gemessen, ob Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Dieses Mal am Herfatzer Tunnel, wo 100 Kilometer pro Stunde für Pkw und 80 für größere Fahrzeuge erlaubt sind. Es gab zahlreiche Verstöße gegen die Regelung und unter den Temposündern einen einsamen Spitzenreiter.

Mehrmonatiges Fahrverbot droht

Dieser raste mit 195 Stundenkilometern durch den Tunnel und hatte damit fast das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tacho. Laut Polizei drohen ihm nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine hohe Geldbuße.

Unterm Strich stellten die Beamten 3000 Tempoverstöße fest. Teilweise müssen auch sie mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen.

An sieben Tagen gemessen

Dieses Mal hatte die Polizei die Geschwindigkeit an sieben Tagen in Folge ununterbrochen überwacht - und zwar von Dienstag vergangener Woche bis zum Montag dieser Woche. Zum Einsatz kam dabei ein so genannter Enforcement-Trailer, also ein Anhänger, der mit moderner Kameratechnik ausgestattet wird und am Fahrbahnrand abgestellt wird.

Die Quote der Verstöße gegen Tempolimits auf der A96 - zwischen Wangen und Leutkirch gilt außerdem 80 bei Nässe - ist in der Regel sehr hoch, lag nach Angaben der Polizei dieses Mal unterm Strich aber deutlich niedriger.