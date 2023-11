Lange haben sich artengeschützte Fledermäuse in der früheren Wangener Erba-Brache pudelwohl gefühlt. Im Zuge der Sanierung ist dies offensichtlich nicht mehr der Fall: Ihr Bestand hat deutlich abgenommen ‐ und das hat jetzt ein juristisches Nachspiel.

Denn die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts hat deswegen die Staatsanwaltschaft informiert. Die ermittelt inzwischen offiziell, hat aber noch keinen möglichen Verursacher im Blick. Über ein kompliziertes Verfahren und mögliche Ursachen, wie die Tiere verschwunden sein könnten.

Stadt geht an die Öffentlichkeit

Am Donnerstagvormittag machte die Wangener Stadtverwaltung den Fall öffentlich: Die Ravensburger Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob bei der Erba-Sanierung gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen wurde und ob „im Rahmen der Bautätigkeit in der Erba nicht genügend Vorkehrungen zum Erhalt der geschützten Fledermausvorkommen getroffen wurden“. Ferner stellt sie fest: Es gibt heute deutlich weniger Tiere auf dem Areal als vor Beginn der umfangreichen Bauarbeiten.

Doch der Reihe nach. Im Januar legte das Landratsamt der Staatsanwaltschaft einen „Zweifelsfall“ in der Sache vor. Im Juni mündete das Ganze in ein offizielles Ermittlungsverfahren, so die Justizbehörde. Das habe sie selbst eingeleitet, nachdem sie die Sachlage geprüft hatte. Nach dem Gesetz geht es also um mögliche strafbare Handlungen.

Viele Beteiligte sind möglich

Wer die eventuell begangen haben könnte, ist aber noch unklar. Derzeit ermittelt sie gegen „Unbekannt“. Das heißt: Noch hat sie niemanden im Visier, der als Verantwortlicher für den Rückgang des Fledermausbestands in Frage kommen könnte. Eine Sprecherin erklärte, dass es sich um ein „komplexes Verfahren“ mit einer möglichen „Vielzahl an Beteiligten“ handelt.

Das bestätigt das Landratsamt: Verursacher könne jeder sein, der in die Erba-Sanierung involviert war und ist. Rein theoretisch fängt diese Kette bei der Stadt Wangen beziehungsweise der Landesgartenschau GmbH an, unter deren Hoheit die Sanierungsplanungen liefen.

Infrage kommen könnten beispielsweise aber auch heutige Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken, deren Architekten und Planer, die mit den generell noch nicht abgeschlossenen Sanierungsarbeiten beauftragt wurden. Selbiges gilt aber womöglich auch für Handwerker, die letztlich alles konkret umsetzen. „Das herauszufinden, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft“, so eine Sprecherin des Landratsamts.

Zwei Ministerien weisen den Kreis an

Die Kreisverwaltung äußert sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht konkret zu dessen Inhalten. Wohl aber sagt sie, wie es dazu gekommen ist. Sowohl das Umwelt- wie das Justizministerium hätten sie per Dienstanweisung verpflichtet, die Staatsanwaltschaft Ravensburg zu informieren.

Ansonsten hätte das Landratsamt das nicht getan, „weil wir aufgrund des sehr komplexen Verursachungssettings davon ausgehen, dass sich eine Beeinträchtigung von Fledermäusen in diesem Fall im Ergebnis keiner der beteiligten Personen hinreichend juristisch zurechnen lassen wird“, so eine Sprecherin.

Gleichwohl glaubt das Landratsamt aber, dass „wohl bestimmte Auflagen zum Schutz von Fledermäusen in der Baugenehmigung, die die Stadt Wangen als zuständige Bauordnungsbehörde den Bauherrn erteilt hat, nicht eingehalten wurden“. Indirekt bedeutet das: Ihre eigene Vermutung, wer für den Rückgang der Fledermausvorkommen gerade stehen muss, richtet sich nicht gegen die Stadt.

Was die Stadt über die Fledermäuse sagt

Offen lässt das Landratsamt, welche Auflagen eventuell nicht eingehalten worden sein könnten. Deutlich konkreter wird dagegen die Stadt. Sie zählt in ihrer Mitteilung ausführlich auf, was in den vergangenen Jahren alles zum Schutz der Tiere unternommen worden sei und gibt Erklärungsansätze, weshalb es heute weniger von ihnen gibt.

Zunächst seien zu Beginn der Sanierung die historischen, seit Anfang der 1990er-Jahre weitgehend leer stehenden Gebäude auf mögliche Fledermausbestände untersucht worden. Ab 2012 hätten Fachleute vor Ort wiederholt Sichtkontrollen unternommen. „Dabei wurden mehrere Fledermausquartiere und das Vorkommen von bis zu zehn unterschiedlichen Arten wie die Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus festgestellt“, teilt die Stadt zum Ergebnis mit. Und:

Sie hatten ihre Quartiere vor allem in Spalten und Verblendungen entlang der Fassaden, in Kellerräumen oder auch im Triebwerkskanaltunnel. Stadtverwaltung Wangen

Was in den vergangenen Jahren getan wurde

Im Jahr 2018 gab die inzwischen gegründete Landesgartenschau GmbH eine ökologische Bauüberwachung für das ganze Schaugelände in Auftrag, einschließlich des Erba-Auwiesen-Geländes, dem Ursprung und Kern der im nächsten Jahr in Wangen stattfindenden Großveranstaltung. Laut Stadt bezieht sich das auf die gesamte Flora und Fauna dort, besonders aber auf die artengeschützten Fledermäuse.

In einem Gesamtkonzept seien zahlreiche Maßnahmen zu deren Schutz und Erhalt festgelegt worden. „Dazu gehört unter anderem die Schaffung von Ersatzquartieren an den Gebäuden der historischen Erba. Dabei wurden Fassadenbausteine und Fledermaushotels an die Gebäude und an zusätzlich eigens als Zwischenlösung aufgestellte Gerüste angebracht“, schreibt die Verwaltung. Ferner seien „fledermausgerechte Attika- und Dachverblendungen zum Beispiel am Parkhaus und an der Werksmauer eingebaut“ worden. Und „spezielle Konzepte sollen Fledermausquartiere sowie Insekten vor künstlichem Licht schützen“.

Neue Quartiere wurden angenommen

Mit im Boot bei all’ dem war demnach die Untere Naturschutzbehörde des Kreises selbst, auch als die Stadt weite Teile der Gebäude der früheren Baumwollspinnerei und Weberei an Unternehmen und Privatleute verkauft hatte. Mit ihr sei abgestimmt worden, was noch für das Lebensumfeld der Fledermäuse getan werden kann. „So sollen auch an Gebäuden, bei denen bisher kein Fledermausaufkommen festzustellen war, neue Quartiersmöglichkeiten geschaffen werden“, berichtet die Stadt. In Frage käme dafür etwa das Trafogebäude.

Den jetzt bei der Justiz liegenden Stein ins Rollen gebracht haben könnte eine erneute Fledermauserhebung im vergangenen und in diesem Jahr. Die Quintessenz: Die Tiere hätten neu geschaffene Quartiere zwar angenommen, aber: „Die Bestände auf dem Gelände haben deutlich abgenommen“, so die Stadtverwaltung.

Waren Bauverzögerungen der Auslöser?

Diese hat sich zugleich auf Ursachenforschung begeben und liefert Erklärungsansätze: Corona-Pandemie, Lieferengpässe und Materialknappheit haben Bauabläufe durcheinander gebracht: „Deswegen wurde auch die vollständige Umsetzung der Ersatz- und Ausgleichmaßnahmen immer wieder verzögert.“ Interpretiert übersetzt könnte das heißen: Neue Fledermausheimstätten könnte es teilweise noch nicht gegeben haben als die alten beseitigt wurden.

Die städtische Erklärung zum teilweisen Verschwinden der Tiere schließt aber auch mit einer positiven Entwicklung: Einige von ihnen haben inzwischen in unmittelbarer Nachbarschaft der Erba neue Quartiere gefunden. Das sei im Sommer bei einer abermaligen Zählung festgestellt worden: „Für die Experten besteht die begründete Hoffnung, dass sich diese Fledermäuse nach Abschluss der Bauarbeiten wieder auf dem Erba-Gelände ansiedeln.“

Die Staatsanwaltschaft hat ungeachtet dessen wohl eine Sisyphos-Aufgabe in dem vor einem halben Jahr offiziell eingeleiteten Verfahren zu erledigen. Angesichts einer unüberschaubaren Zahl von Beteiligten an der Erba-Sanierung dürften die zu durchkämmenden Aktenberge gewaltig hoch sein.