Rätsel um den mysteriösen Pfeifton in der Wangener Altstadt ist gelöst

Die Bewohner der Wangener Zunfthausgasse können wieder ruhig schlafen. Die Ursache für den hohen Pfeifton, der die Anlieger in den vergangenen Monaten genervt hatte, steht wohl fest und wird dieser Tage beseitigt. Über die langwierige, aber letztlich erfolgreiche Suche nach einem geheimnisvollen Geräusch. Und über das große Aufatmen danach.

Die Zunfthausgasse gehört zu den weniger lebhaften Straßen der Wangener Altstadt. Laut wird es in der Regel vor allem, wenn Fahrzeuge über das unebene Kopfsteinpflaster rollen - aber das ist in den Nachtstunden eher selten. Insofern war das, was manche Bewohner in den vergangenen Monaten ertragen mussten, alles andere als lustig.

Ein hoher Pfeifton störte die Anlieger bei Tag und riss sie regelmäßig aus dem Schlaf. Was besonders nervte: Das geheimnisvolle Geräusch war wegen der Reflexion an den Hauswänden weder zu orten, noch zuzuordnen. Es fehlte zudem jegliche Regelmäßigkeit: Manchmal dauerte der Ton nur wenige Sekunden, manchmal mehrere Minuten. Mal hörte man ihn lauter, mal leiser. Auch das Aufnehmen des Pfeiftons mit dem Handy half bei der Suche nicht weiter. Anwohnerin Cornelia Nadig beschrieb die Gemütslage der Betroffenen damals so:

Wir werden hier langsam wahnsinnig. Cornelia Nadig

Messergebnisse bringen nicht viel weiter

Das daraufhin verständigte, für den sogenannten Emissionsschutz zuständige Landratsamt in Ravensburg konnte auch nicht weiterhelfen. Die Fachleute vom Bau- und Umweltamt baten die Anlieger zunächst, Protokolle zu dem Ton zu erstellen, befragte sie zu vermuteten Ursachen und zu technischen Anlagen in den Gebäuden. Nach ersten Ortsterminen rückten die Fachleute dann im Dezember mit technischen Geräten an, konnten das Geräusch tatsächlich aufzeichnen und die Messung auswerten.

Das Ergebnis half den Bewohnern konkret aber nicht weiter. Festgestellt wurde ein Piep- oder Pfeifton mit einer Hauptfrequenz, der in der Zunfthausgasse und im Hof dahinter Richtung Stadtmauer in etwa gleich laut war und knapp unter dem durchschnittlichen Richtwert für nächtliche Lärmbelästigung in einem Kerngebiet lag.

Menschen melden sich und geben Hinweise

Und, so hieß es in einem Schreiben der Behörde an die Anlieger: Die unterschiedliche Dauer des Geräuschs und das Auftreten rund um die Uhr könne „auf ein Brauchwassernetz hindeuten“. Man solle darauf achten, ob das Ganze „mit der Nutzung von haustechnischen Anlagen“ zusammenhänge. Cornelia Nadig hat sich an einer Stelle über das Schreiben sogar ein bisschen geärgert. Nach dem Motto: Was hilft es, wenn der Ton knapp unterhalb technischer Lärmschutzwerte bei Nacht liegt und man deswegen trotzdem nicht schlafen kann.

Derweil ging die verzweifelte Suche nach dem Pfeifton weiter und sorgte - auch durch die Berichterstattung auf Schwäbische.de - für mehr Aufmerksamkeit und in der Folge für ein gewisses Echo. Beim Ravensburger Amt, vereinzelt auch bei der Zeitung, meldeten sich Menschen aus der gesamten Region, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, und gaben Hinweise. Der entscheidende Tipp kam jedoch aus einem der betroffenen Gebäude.

Lösung liegt im Heizungskeller

Denn der Bewohner eines der Häuser bemerkte im Heizungskeller ein Geräusch und verständigte daraufhin seinen Vermieter. Auch Klaus Beyer, der Eigentümer des Gebäudes, hatte dort vor wenigen Wochen den Pfeifton selbst gehört, eine erste Prüfung sei jedoch ergebnislos geblieben. Auf den neuerlichen Hinweis hin habe sich die Fachfirma die erst drei Jahre alte Heizungsanlage nach den Weihnachtsferien noch einmal angeschaut und, so wie es jetzt aussieht, wohl die Lösung für das Rätsel um den mysteriösen Ton gefunden. Denn der ist seitdem verschwunden.

Laut Beyer ist ein Bauteil der defekten Heizung, eine Art Membrane, in Schwingung geraten. Diese hätte sich über diverse Abluftkanäle und Übertragungswege aus dem Keller akustisch nach außen hin ausgebreitet und so den Pfeifton verbreitet. Das würde auch erklären, warum das Geräusch nicht zu orten war. Nun sei zunächst eine zusätzliche Dämmung angebracht worden, damit der Ton nicht weiter nach außen dringen könne, so der Eigentümer.

Große Erleichterung bei den Anliegern

In diesen Tagen soll demnach auch ein Ersatzteil für die Heizung eingebaut werden, damit Störungsmeldungen wie in der Vergangenheit nicht mehr auftreten. Dass defekte Heizungen Geräusche verursachen, sei nichts Außergewöhnliches, sagt Dieter Forstenhäusler, Geschäftsführer der beauftragten Wangener Haustechnik.

Dass aber eine Heizung einen so lauten Ton erzeugt, ist schon ein Unikum. Dieter Forstenhäusler

Von einem solchen Einzelfall sind vor allem die Bewohner der Zunfthausgasse zwischen Ritterhaus und Zunftwinkel monatelang drangsaliert worden. „Ich kann endlich wieder ohne Ohrenstöpsel schlafen“, sagt Nachbar Hubert Nadig und lächelt. Die Erleichterung ist dem Senior ins Gesicht geschrieben.

„Wenn wir nichts Anderweitiges mehr hören, ist der Fall damit für uns abgeschlossen“, ergänzt Fabian Badouin vom Bau- und Umweltamt in Ravensburg. Man werde jedoch den außergewöhnlichen Fall in Wangen dokumentieren. Falls irgendwann einmal wieder ein rätselhafter Ton die Menschen um den Schlaf bringen sollte.